Экономика
Неделя американских отчетностей стартовала ростом индексовРБК вчера в 02:00
Азиатский рынок ждет решения центробанков и послаблений для Huawei К середине торгов во вторник, 23 июля, большая часть азиатских индексов также находится в плюсе. Инвесторы отыгрывали позитивные ожидания накануне заседаний американского и европейского центробанков.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Экология
Екатеринбург окутала зловонная дымка
Обновлено в 03:32
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»
В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29
Общество
Госдума продлевает «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года
Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено вчера в 06:50
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Украина на границе с Россией установила комплексы ядерного контроля
Украина усилила свою границу с Россией и Молдавией современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, которые проверили США, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Обновлено вчера в 14:19
Здоровье
Названы помогающие похудеть морепродукты
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
РФ и Китай провели совместное патрулирование в АТР
Обновлено вчера в 10:20
Спорт
Закарин принял решение покинуть Katusha-Alpecin
Генеральный менеджер Katusha-Alpecin Жозе Азеведо сообщил, что российский велогонщик Ильнур Закарин принял решение покинуть команду.
Обновлено в 02:55
Политика
ЕС пригрозил США ответными пошлинами на €35 млрд
Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в этом случае дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в €35 млрд ($39,1 млрд), сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
Полузащитник «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио получил серьёзную травму во время матча с лондонским «Арсеналом».
Обновлено в 01:55
Происшествия
В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке
Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 00:23
Наука
Глобальное потепление пробудило опасную грибковую инфекцию
"Глобальное потепление может привести к новым грибковым заболеваниям, о которых мы даже не знаем сейчас", – считают исследователи.
Обновлено в 03:59
Игры
Бывшие разработчики Wolfenstein и DOOM основали новую студию — Bad Yolk Games
Бывшие сотрудники MachineGames Майкл Пайшау и Джоэл Йонссон, которые вместе работали над Wolfenstein: The New Order, Old Blood, New Colossus и DOOM, основали новую игровую студию под названием Bad Yolk Games.
Обновлено в 03:11
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Космос
Оригинал записи высадки Аполлона-11 на Луну продали за $1,8 миллиона
20 июля 1969 года Базз Олдрин и Нил Армстронг первыми в истории человечества ступили на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 01:10
Экономика
Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля
Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб.
Обновлено вчера в 15:57
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Общество
Сотрудники бизнесмена Евгения Пригожина, по некоторым данным, создали штаб по противодействию оппозиции в Москве
Штаб, занимающийся борьбой против оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, состоит из группы технологов, занимавшихся проектами Пригожина в Африке.
Обновлено в 04:00