Экономика

Неделя американских отчетностей стартовала ростом индексовРБК 02:00

На этой неделе ожидаются квартальные финансовые отчеты четверти компаний, входящих в индекс S&P 500. Среди них будут Facebook, Alphabet, Amazon.
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Неделя американских отчетностей стартовала ростом индексов

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Фондовая Америка закрылась в зеленой зоне

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US STOCKS-S&P 500 достиг рекордного пика, в фокусе - отчеты компаний

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Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»

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