Экономика
Недельная инфляция в России «застыла» на уровне 0,1%Росбалт 10:06
Потребительские цены в России за период с 19 по 25 марта 2019 года поднялись на 0,1%, как и в предыдущие восемь недель. Таким образом, с начала текущего года инфляция в стране достигла до 1,8%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Происшествия
СК опубликовал видео задержания и конвоирования Абызова
Следственный комитет России на ведомственном Youtube-канале опубликовал видеоролик длительностью чуть больше минуты, на котором показан момент задержания и конвоирования на допрос бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 07:30
Культура
Эрмитаж попал в десятку самых посещаемых музеев мира
Издание The Art Newspaper назвало 100 самых популярных музеев мира. Первым по посещаемости был признан Лувр (Париж).
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Совфед поддержал ужесточение наказаний за создание ОПГ
Ужесточение уголовного наказания организаторов преступных сообществ одобрил Совет Федерации, сообщается 27 марта на правительственном портале.
Обновлено в 08:16
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Музыка
Мединский вернул народному артисту гитару, на которой тот играл 15 лет
Министр культуры России Владимир Мединский в среду передал в дар народному артисту РФ, джазмену Алексею Кузнецову гитару Gibson Super 400.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Москве задержали участников автопробега во вторую годовщину забастовки против системы «Платон»
На участке МКАД между Рижским и Рублевским шоссе сотрудники ДПС остановили около десятка машин, которые участвовали в автопробеге в честь второй годовщины всероссийской забастовки дальнобойщиков против системы «Платон».
Обновлено в 10:37
Политика
Определился лидер президентской гонки на Украине
По данным опроса общественного мнения, за несколько дней до выборов президента на Украине лидером гонки остается Зеленский, который опережает ближайшего преследователя почти на 10 процентных пунктов, пишет Reuters.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме
В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыл российский спецназ
Обновлено в 02:10
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Общество
Прокуратура выявила нарушения в роддоме Башкирии
Обновлено в 04:47
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Игрок «Лиона» прокомментировал возможное назначение Моуриньо
Полузащитник "Лиона" Люка Тусар высказался касательно последних слухов в СМИ, которые сватают в клуб португальского специалиста Жозе Моуриньо.
Обновлено в 10:27
Общество
Глава Приморья предложил ввести обязательное обучение детей плаванию
Глава Приморья обратился к президенту России с просьбой поддержать такую инициативу и поручить правительству разработать программу по обучению школьников плаванию.
Обновлено в 09:25
Футбол
«Зенит» передал документы для допуска врачей к Кокорину
Обновлено в 05:47
Спорт
Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 06:59
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 09:48
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова поделилась воспоминаниями о длинных волосах
48-летняя Наргиз Закирова поделилась с подписчиками в Instagram архивным снимком, на котором она позирует с длинными волосами.
Обновлено в 07:19
Культура
Александринский и Волковский театры планируют объединить
Два театра, петербургский и ярославский, планируют объединить в один — первый национальный.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Экс-игрок «Спартака» помещен под домашний арест за езду в пьяном виде
Бывший защитник московского Спартака Габриэль Тамаш помещен под домашний арест после задержания в нетрезвом виде за рулем своего автомобиля.
Обновлено в 10:02
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки названия бренда Aurus
Обновлено в 06:25