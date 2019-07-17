Экономика

Недельная инфляция в России замедлилась до нуляРосбалт вчера в 10:12

Потребительские цены в РФ за период с 9 по 15 июля 2019 года не изменились после роста на 0,1% на предыдущей неделе. С начала текущего года инфляция держится на отметке 2,7%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Сладости начинают медленно дорожать

News.ru02:00

Недельная инфляция в РФ с 9 по 15 июля замедлилась до нуля

ПРАЙМвчера в 09:03

Почему этим летом молоко впервые не будет дешеветь

Российская газетавчера в 22:00

Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

Росбалтвчера в 10:12

Недельная инфляция в России вернулась к нулевому показателю

REGNUMвчера в 09:21

Недельная инфляция в России снизилась до 0%. Капуста и гречка подешевели

РБК00:10

Недельная инфляция в РФ замедлилась до нулевой отметки

Financial Oneвчера в 09:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:43, Вашингтон
Космос

Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний

Обновлено вчера в 07:58
Политика

Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Транспорт

Минтранс предложил штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам

В Минтрансе России предложили штрафовать водителей за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам.
Обновлено в 02:28
Общество

В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок

По результатам всех испытаний лучшим детским стиральным порошком был признан «Ушастый нянь».
Обновлено в 02:27
Кино

Новый «Король Лев» взорвал российский прокат

Обновлено в 02:33
Происшествия

Под Тверью отключили три энергоблока АЭС

Обновлено в 01:35
Происшествия

72-летний кузбассовец 24 года прятался в тайге от правосудия

Стихийное бедствие в Иркутской области помогло найти преступника, 24 года скрывавшегося от закона.
Обновлено в 01:48
Здоровье

Будем здоровы (экс-Мединфо): Про стресс

Скорректировать свою реакцию на стресс, перестать расстраиваться по пустякам поможет ведение дневника.
Обновлено в 02:28
Общество

Электронные паспорта выдадут досрочно

Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

Между Россией и Китаем начато строительство канатной дороги

Залит первый бетон в основание станций канатной дороги между РФ и КНР.
Обновлено в 01:08
Политика

Появились новые свидетели в деле о крушении MH17

В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено вчера в 14:21
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В Евпатории установили причину массового отравления детей

Причиной массового отравления детей в одном из лагерей Евпатории стал норовирус.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу

Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено вчера в 10:24
Футбол

«Зенит» заявил Заболотного на матчи РПЛ

В состав команды на матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2019-2020 были включены нападающий Антон Заболотный и ещё восемь игроков.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Энергетика

Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти

«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено вчера в 03:12
Футбол

Больной раком мальчик сыграл за американский «Сиэтл» против «Боруссии»

Американский клуб «Сиэтл Саундерс» провел товарищеский матч против дортмундской «Боруссии» и уступил (1:3). Игра была особенной для 8-летнего Хим Гойала, который вышел на поле в стартовом составе.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Авто

Начато производство компактного кроссовера Skoda Kamiq

Обновлено вчера в 12:29
Политика

Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании

Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году.
Обновлено в 00:12
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Обновлено вчера в 16:20
ещё по теме
Главное