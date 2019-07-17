Экономика
Недельная инфляция в России замедлилась до нуляРосбалт вчера в 10:12
Потребительские цены в РФ за период с 9 по 15 июля 2019 года не изменились после роста на 0,1% на предыдущей неделе. С начала текущего года инфляция держится на отметке 2,7%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:34, Вашингтон
Происшествия
В детском лагере в Крыму отравились более 40 человек
Обновлено 16 июля в 20:42
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане
Обновлено в 03:13
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Происшествия
На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока
Обновлено в 01:52
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Названы вузы, чьи выпускники юрфаков стали лидерами по уровню зарплат
Студенты, окончившие юридические факультеты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), являются самыми высокооплачиваемыми молодыми специалистами в своей сфере со средним месячным доходом от 95 тыс. до 110 тыс. рублей.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Путин и Лукашенко появились на Валааме в одинаковой обуви
Оба надели почти одинаковые удобные кроссовки: темно-синие с белой подошвой.
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Общество
В Роскачестве рассказали о безопасности детских стиральных порошков
Роскачество исследовало детские стиральные порошки и выяснило, что вся проверенная продукция соответствует требованиям безопасности.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Футбол
Стало известно, какие наказания возможны в колонии Мамаева и Кокорина
Общему быту мешает только излишнее внимание, которое ограничивает того же начальника лагеря в занятии своим привычным делом заработком.
Обновлено в 01:32
Политика
В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе, может стать шагом к восстановлению диалога с Россией.
Обновлено в 02:40
Политика
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 01:42
Футбол
«Барселона» установила цену на своего нападающего
Обновлено в 02:58
Финансы
Рубль умеренно растет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов четверга умеренно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:07
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Кино
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Футбол
«Ростов» объявил об уходе футболиста Гацкана
Российский футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе из команды молдавского полузащитника Александра Гацкана.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Кино
HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»
Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку
В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес
23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой
Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Гаджеты
Xiaomi представит новый смартфон за 7000 долларов
Китайская корпорация Xiaomi собирается представить специальную версию своего смартфона Redmi K20 Pro, которая будет стоить около 7000 долларов, сообщает ixbt.com.
Обновлено вчера в 04:48