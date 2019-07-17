Экономика
Недельная инфляция в России замедлилась до нуляРосбалт 10:12
Потребительские цены в РФ за период с 9 по 15 июля 2019 года не изменились после роста на 0,1% на предыдущей неделе. С начала текущего года инфляция держится на отметке 2,7%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:01, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон отправил на границу с Мексикой еще две тысячи военнослужащих
В настоящее время на границе с Мексикой несут службу около 4,5 тысячи американских военных и нацгвардейцев Представитель Министерства обороны США Крис Митчелл сообщил, что руководство Пентагона одобрило запрос об отправке дополнительного контингента на границу с Мексикой, передает Reuters.
Обновлено в 16:33
Общество
Москву и Петербург признали самыми загрязненными российскими городами
Москва и Петербург заняли первые строчки рейтинга российских городов, воздух которых наиболее загрязнен диоксидом азота (NO2).
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено в 14:56
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Общество
Россияне считают, что высокую зарплату можно получать без образования
Большинство россиян считают, что образование необязательно для устройства на высокооплачиваемую работу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 22:40
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Украины
Российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Шоу-бизнес
Мария Арбатова объяснила причины расставания с Александром Мирошником
В студии у Бориса Корчевникова «главная феминистка страны» рассказала, почему рухнул ее брак с классическим певцом Александром Мирошником.
Обновлено в 06:50
Гаджеты
«Яндекс» нашел способ вычисления доходов пользователей своих сервисов
"Яндекс" разработал способ определения доходов пользователей своих сервисов. Компания зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено в 19:43
Политика
Лавров назвал цель поправок Евросоюза к газовой директиве
Поправки к газовой директиве "третьего энергопакета" Евросоюза направлены на срыв строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью немецкой газете "Райнише пост".
Обновлено в 22:56
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Теннис
Кафельников: «С Касаткиной что-то происходит, но что именно не знаю»
Касаемо Касаткиной, Кафельников заявил, что с ней что-то происходит, а что именно он не знает.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Водитель сбил насмерть двух человек в Сочи
Водитель автомобиля ВАЗ-2107 насмерть сбил двух пешеходов в Адлерском районе Сочи, сообщают «Кубанские новости».
Обновлено в 22:25
Политика
Соцопрос: В Раду проходят четыре партии
Если бы выборы в украинский парламент проходили, то в Раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Обновлено в 13:20
Политика
Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал то, что Конгресс США проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту.
Обновлено в 20:36
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Общество
В России решили строить парковки-пазлы
В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки, сообщили «Известиям» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обновлено в 19:35
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 22:32
Политика
Названы сроки перехода россиян на электронные паспорта
Ранее стало известно, что электронный паспорт будет представлять из себя пластиковую карту с чипом, на которую запишут личные данные гражданина.
Обновлено в 11:16
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено в 18:08
Экономика
ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний
В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
Обновлено в 18:58
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Футбол
«Локомотив» заинтересован в переходе игрока сборной Перу
Ранее сообщалось, что "Локомотив" заинтересован в приобретении игрока сборной Нидерландов.
Обновлено в 20:11
Космос
Ученые сообщили о развитии науки об околоземных астероидах
Ученые WSU улучшили программное обеспечение, используемое для отслеживания тысяч околоземных астероидов и комет.
Обновлено в 08:58
Технологии
В России участились кибератаки на медицинские учреждения
В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено в 18:32
Происшествия
СМИ: в Японии восемь человек пострадали из-за поджога студии аниме
По меньшей мере восемь человек получили серьезные травмы в результате пожара, который возник на студии по производству аниме в городе Киото.
Обновлено в 22:45