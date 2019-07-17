Экономика
Недельная инфляция в России замедлилась до нуляРосбалт 10:12
Потребительские цены в РФ за период с 9 по 15 июля 2019 года не изменились после роста на 0,1% на предыдущей неделе. С начала текущего года инфляция держится на отметке 2,7%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
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