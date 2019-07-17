Потребительские цены в России за неделю с 9 по 15 июля в среднем не изменились после роста на 0,1% и 0,2% в предыдущие две недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Недельная инфляция в России вернулась к нулевому показателю

Происшествия Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.

Политика Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.

Политика Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ею Минских соглашений.

Армия и оружие Столтенберг заявил об отсутствии запросов на исключение Турции из НАТО Ни одна страна НАТО не поднимала вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".

Политика Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Происшествия Жительницу Башкирии заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Караидельского района республики по ч 2 ст 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Армия и оружие Началось серийное производство истребителей Су-57 В России началось серийное производство истребителей Су-57, разработка которых велась с 1990-х годов.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Армия и оружие «Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17 Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.

Политика Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.

Армия и оружие Боевые корабли Северного флота вошли в Финский залив Отряд боевых кораблей Северного флота прибыли в Финский залив для участия в военно-морском параде, сообщается на сайте министерство обороны России.

Политика Премьер Саксонии призвал снять санкции с России Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.

Происшествия Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну 1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.

Политика Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.

Футбол Фернандо Льоренте может стать игроком «Фиорентины» «Фиорентина» ведет переговоры с форвардом Фернандо Льоренте, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

Авто Mercedes-AMG GLC 43 получит новый 385-сильный двигатель Интерьер Mercedes-AMG GLC 43 2020 обзавелся новым рулевым колесом, иными вариантами отделки, 12,3-дюймовым сенсорным экраном приборной панели и усовершенствованной информационно-развлекательной системой MBUX с 10,25-дюймовым монитором.

Экономика Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.

Политика В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.

Общество Россияне считают, что высокую зарплату можно получать без образования Большинство россиян считают, что образование необязательно для устройства на высокооплачиваемую работу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.