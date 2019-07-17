Экономика
Недельная инфляция в России вернулась к нулевому показателюREGNUM вчера в 09:21
Потребительские цены в России за неделю с 9 по 15 июля в среднем не изменились после роста на 0,1% и 0,2% в предыдущие две недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Общество
Между Россией и Китаем начато строительство канатной дороги
Обновлено в 01:08
Происшествия
Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси
Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ею Минских соглашений.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
Столтенберг заявил об отсутствии запросов на исключение Турции из НАТО
Ни одна страна НАТО не поднимала вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено вчера в 06:06
Политика
Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Происшествия
Жительницу Башкирии заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери
В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Караидельского района республики по ч 2 ст 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие
Началось серийное производство истребителей Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57, разработка которых велась с 1990-х годов.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
«Арсенал» обыграл «Баварию» в Международном Кубке чемпионов
"Арсенал" одержал победу над "Баварией" в матче Международного Кубка чемпионов.
Обновлено в 00:55
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Свердловчан 18 июля предупредили о сильных дождях на севере региона
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
Обновлено вчера в 02:16
Армия и оружие
Боевые корабли Северного флота вошли в Финский залив
Отряд боевых кораблей Северного флота прибыли в Финский залив для участия в военно-морском параде, сообщается на сайте министерство обороны России.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами
Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.
Обновлено в 01:08
Культура
Серебренников стал почетным доктором французского университета
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
Фернандо Льоренте может стать игроком «Фиорентины»
«Фиорентина» ведет переговоры с форвардом Фернандо Льоренте, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
Обновлено вчера в 18:21
Авто
Mercedes-AMG GLC 43 получит новый 385-сильный двигатель
Интерьер Mercedes-AMG GLC 43 2020 обзавелся новым рулевым колесом, иными вариантами отделки, 12,3-дюймовым сенсорным экраном приборной панели и усовершенствованной информационно-развлекательной системой MBUX с 10,25-дюймовым монитором.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла
В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Россияне считают, что высокую зарплату можно получать без образования
Большинство россиян считают, что образование необязательно для устройства на высокооплачиваемую работу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26