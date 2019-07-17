Потребительские цены в России за неделю с 9 по 15 июля в среднем не изменились после роста на 0,1% и 0,2% в предыдущие две недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Недельная инфляция в России вернулась к нулевому показателю

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