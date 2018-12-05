Экономика

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%
Росбалт
05 декабря в 09:06

С начала текущего месяца инфляция составила 0,1%, а с начала нынешнего года добралась до 3,5%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики. В прошлом году за декабрь потребительские цены выросли на 0,4% (а в целом за 12 месяцев 2017 года была зафиксирована на уровне 2,5%).
Росбалт05 декабря в 09:06

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Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,5%

REGNUMвчера в 09:44

Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,5%

ТАССвчера в 09:30

Годовая инфляция в России ускорилась в ноябре

Росбалтвчера в 09:04

В ноябре инфляция ускорилась до 0,5%

Финмаркетвчера в 08:00

Инфляция может превысить планы Центробанка

News.ru05 декабря в 21:48

Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,2%

Коммерсантъ05 декабря в 11:21

В России ускорился рост цен

Взгляд.ру05 декабря в 08:56
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Энергетика

Страны ОПЕК не достигли соглашения о сокращении нефтедобычи

Страны — участницы ОПЕК не достигли соглашения о снижении нефтедобычи на встрече в Вене 6 декабря.
Обновлено в 01:32
Экономика

Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы

Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 00:59
Экономика

СМИ узнали о совете ЦБ банкам на случай отключений от платежных систем

В случае, если США введут санкции против крупнейших российских банков, подразумевающие их отключение от Visa и Masterсard, на платежи в России это не повлияет, поскольку расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт.
Обновлено в 01:36
Энергетика

США впервые за 75 лет стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов

США впервые за 75 лет (с 1943 г.) стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, передает Bloomberg со ссылкой на данные минэнерго страны.
Обновлено в 00:02
Экономика

Нефть и американские акции упали на 3–4%

Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США.
Обновлено в 01:29
Экономика

Сбербанк купил 10,2% акций «Уралкалия»

Сбербанк купил 10,2% акций «Уралкалия» Совладелец «Уралкалия» Дмитрий Лобяк продал половину своего пакета в 20% Сбербанку, у которого в 2016 году одалживал деньги на покупку акций.
Обновлено в 00:07
Экономика

Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг

Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 01:21
Экономика

Сбербанк сообщил о продолжении мощных кибератак на системы организации

Сбербанк отражает в среднем по 2–3 кибератаки в день после шести мощных атак на компьютерные системы кредитной организации в ноябре.
Обновлено в 00:22
Финансы

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 01:37
Экономика

Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО

В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 01:20
Экономика

Страны ЕАЭС изучают возможность создания единой платежной системы

Страны ЕАЭС рассматривают инициативу создания платежной системы для взаимных платежей, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Обновлено в 01:17
Экономика

Медведев анонсировал рост зарплат на 7,6%

Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».
Обновлено в 01:38
Экономика

В месторождение цинка в Бурятии новый инвестор вложит $800 млн

«Объем инвестиций по Озерному месторождению, которое новый инвестор декларирует, — порядка $800 млн», — цитирует его слова ТАСС.
Обновлено в 00:56
Экономика

Власти определили принципы системы маркировки товаров

Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.
Обновлено в 01:28
Экономика

«Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт

Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».
Обновлено в 01:26
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