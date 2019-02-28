Экономика
Недельная инфляция в России составила 0,1%Областная газета 01:08
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Политика
Трамп и Ким Чен Ын не пришли к соглашению на саммите
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Пакистан обстрелял населенные пункты на границе Индии
Вооруженные силы Пакистана нарушили перемирие и обстреляли несколько населенных пунктов на севере Индии, в штате Джамму и Кашмир.
Обновлено в 01:00
Экономика
ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 02:02
Политика
В США разработали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина
Американские конгрессмены разработали законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина".
Обновлено в 01:31
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Москву самолет вернулся из-за отказа двигателя
На борту находились 123 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 01:22
Политика
Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством»
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие культуры, соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте правовой информации.
Обновлено в 02:01
Экономика
Эксперты прогнозируют рост цен в России на молоко, гречку и хлеб
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют в 2019 году 15-процентный рост цен на натуральное молоко.
Обновлено в 01:03
Происшествия
РБК: бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше
Польская полиция задержала бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, сообщил РБК источник в центральном аппарате Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 01:32
Экономика
Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ
Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений
Обновлено 26 февраля в 17:41
Политика
В Сети обсуждают инцидент с Порошенко в Запорожье
Пользователи социальный сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о погибшей девочке
В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях весной
Минтруд России отмечает, что ситуация на рынке труда стабильная, и не ожидает массовых увольнений работников в марте, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 00:41
Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
Сама певица отказалась представлять Украину, поскольку не хотела «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков».
Обновлено вчера в 11:30
Общество
В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках
В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Политика
Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:03
Спорт
В Казахстане ждут доказательств использования допинга их лыжником
Федерация лыжных гонок Казахстана пока не собирается комментировать ситуацию с задержанием казахстанского лыжника Алексея Полторанина в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:20
Общество
Роскачество не нашло пельменей, достойных Знака качества
Обновлено в 00:00
Политика
NASA доверит Украине исследование Луны
NASA заинтересовано в привлечении украинских предприятий к исследованию Луны.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Два эсминца типа «Лидер» построят в России к концу 2020-х годов
В России к концу 2020-х годов построят два эсминца проекта 23560 типа "Лидер" с атомной энергетической установкой.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Пропавшие из «китовой тюрьмы» в Приморье белухи могли сбежать
Справка "РГ" В бухте Средняя под Находкой, которую зоологи назвали "китовой тюрьмой", изначально содержалось 90 белух и 11 косаток, отловленных предположительно для продажи в Китай.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками
Обновлено вчера в 11:15
Хоккей
Кучеров вышел на второе место по очкам за «Тампу» в одном сезоне
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы
По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:39
Единоборства
Скончался 21-летний боец ММА Аркадий Лисин
Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Аркадий Лисин умер в среду, 27 февраля. Спортсмен скончался на 22-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:16
Финансы
Рынок акций РФ продолжит оставаться в боковике
Российский рынок акций попытался вчера с утра уйти выше сопротивления 2500 пунктов по Индексу Мосбиржи, но «медведи» быстро затушили своими продажами данную попытку.
Обновлено в 01:13
Политика
Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле
Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58