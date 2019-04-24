Экономика

Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%REGNUM 09:09

Потребительские цены в России за неделю с 16 по 22 апреля выросли в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Инфляция за период с начала апреля составила 0,2%, с начала текущего года — 2,0%.
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Росстат: недельная инфляция составила 0,1%

News.ru09:00

Инфляция за неделю, с 16 по 22 апреля, составила 0.1%, с начала года - 2%

АК&М09:05

Недельная инфляция в РФ с 16 по 22 апреля осталась на уровне 0,1%

ПРАЙМ09:04

Темпы роста цен остались на уровне 0,1%

Саминвестор09:03

Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%

REGNUM09:09

Глазами крайстата: как на Алтае за прошедшие четыре месяца изменились цены

ПолитСиб.Ру05:15

Росстат сообщил о росте потребительских цен

Краснодарские известия01:38
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Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»

Обновлено в 04:31
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Политика

Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту

Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Авто

Мантуров озвучил сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus

Обновлено в 08:25
Политика

Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Политика

Ким Чен Ын впервые приехал в Россию

Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Генштаб заявил о возможностях США наносить по России удары из космоса

Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Могила Юлии Началовой на Троекуровском кладбище «утонула» в цветах

Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

88-летний Краско вернулся к экс-супруге

Актер Иван Краско, которому уже 88 лет, вновь сошелся с бывшей супругой Натальей Вяль.
Обновлено в 08:35
Общество

В школах введут две новые должности

Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».
Обновлено вчера в 11:05
Авто

Чистая прибыль Hyundai в первом квартале 2019 года выросла на 30%

Обновлено в 08:52
Экономика

Boeing отчитался о сокращении прибыли в I квартале

За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Общество

В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе

МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Футбол

Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:06
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Общество

В Петербурге на берегу Невы появится новое «Зарядье»

Новый парк на берегу Невы по концепции будет напоминать московское «Зарядье» — современную зону отдыха с большим концертным залом в самом центре столицы.
Обновлено в 00:47
Политика

Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Мужчина рассказал, зачем бросил венок в Вечный огонь в Нефтеюганске

Городская телекомпания "Юганск" 10 апреля опубликовала в сети сюжет, где рассказала о неизвестном мужчине, который бросил венок в Вечный огонь рядом с памятником воину-освободителю в сквере Победы.
Обновлено в 08:29
Политика

Путин дал старт новому СПГ-заводу

Обновлено в 09:20
Политика

Двенадцать афонских старцев призвали не пускать на Святую гору клириков новой украинской церкви

По мнению подписавших письмо, представители Православной церкви Украины наносят на Афон визиты с целью эксплуатации авторитета Святой горы для выведения их из всеправославной изоляции.
Обновлено в 09:20
Политика

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

По мнению советника победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, избранному главе государства не стоит встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Авто

В Подмосковье начали строить завод японских грузовиков Hino

Церемония открытия завода по производству японских грузовых автомобилей Hino состоялась в городском округе Химки Московской области в среду, передает корреспондент РИА Недвижимость.
Обновлено в 04:19
Космос

Сегодня ночью в Туле возможно северное сияние

Сегодня в Тульской области складываются уникальные условия для наблюдения северного сияния.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

Обновлено в 07:19
Авто

Renault представила обновлённый пикап Alaskan

Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице

В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
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