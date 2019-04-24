Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%REGNUM 09:09

Потребительские цены в России за неделю с 16 по 22 апреля выросли в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Инфляция за период с начала апреля составила 0,2%, с начала текущего года — 2,0%.

Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%

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