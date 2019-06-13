Экономика
Недельная инфляция в России сохранилась на нулевом уровнеREGNUM 09:52
Инфляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Инфляция за период с начала 2019 года, по оценке ведомства, составляет 2,4%.
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Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Обновлено в 10:00
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Политика
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба
Обновлено в 17:20
Технологии
Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»
Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, что привело к ухудшению качества связи с сервисами Mail.ru Group, заявил «Вымпелком» на своей официальной странице «ВКонтакте».
Обновлено в 16:09
Авто
На видео показали новый кроссовер Kia Seltos
Ранее производитель уже опубликовал официальные рендеры салона нового кроссовера, где, в том числе, будет 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, заключенный в отдельный блок, а также многофункциональное рулевое колесо.
Обновлено в 06:42
Происшествия
22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне
Обновлено в 10:46
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Кино
В Сети появился трейлер сиквела «Сияния»
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено 11 июня в 12:19
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика
Аптечная сеть 36,6 привлекла в результате допэмиссии 22,1 млрд рублей
Аптечная сеть 36,6 привлекла более 22,10 миллиарда рублей, разместив 72,96% дополнительной эмиссии акций, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Политика
Тимошенко надеется, что Украина сможет «догнать» Польшу за 5 лет
Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя темпы экономического роста страны, не согласилась с прогнозами Всемирного банка о том, что Шезалежной потребуется около 50 лет на то, чтобы "догнать" экономику Польши.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
В истребителе F-35 обнаружили критическую проблему
Американское издание получило документы, раскрывающие недостатки истребителей F-35 C Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США.
Обновлено в 11:39
Футбол
Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера Мбаппе
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
К Донецку подошли украинские военные
В ста метрах от Донецка, в поселке Марьинка, закрепились бойцы ВСУ.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Москве «заминировали» четыре станции метро
Обновлено в 15:11
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушен
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина развелась с мужем
Очаровательная и обаятельная актриса, звезда популярного сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram невеселой новостью.
Обновлено в 17:21
Общество
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 15:00