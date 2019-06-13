Недельная инфляция в России сохранилась на нулевом уровнеREGNUM 09:52

Инфляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Инфляция за период с начала 2019 года, по оценке ведомства, составляет 2,4%.

Недельная инфляция в России сохранилась на нулевом уровне

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