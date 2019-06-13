Экономика

Недельная инфляция в России сохранилась на нулевом уровнеREGNUM 09:52

Инфляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Инфляция за период с начала 2019 года, по оценке ведомства, составляет 2,4%.
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Недельная инфляция в России вновь оказалась нулевой

Росбалт10:30

Инфляция в России вторую неделю держится на нулевом уровне

ТАСС09:07

Недельная инфляция в России осталась нулевой

Взгляд.ру09:50

За период с 4 по 10 июня в РФ снова зафикисирована нулевая инфляция - Росстат

Финмаркет09:20

Розничные цены на бензин в России за неделю выросли на 0,3%

Интерфакс09:18

Недельная инфляция в России сохранилась на нулевом уровне

REGNUM09:52

Росстат: за неделю цены на бензин в России выросли на 0,3%

DP.RU09:37
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Происшествия

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве

Обновлено в 07:41
Авто

Появились первые фото нового Renault Captur

Пока Renault продолжает работать над вторым поколением кроссовера Captur, в Сети появилось первое изображение будущей новинки.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Энергетика

ОПЕК сократила добычу и снизила прогноз роста спроса на нефть

Фото: EPA / NABIL MOUNZER По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2019 г. вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. б / с ниже предыдущего прогноза.
Обновлено в 08:07
Политика

Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Политика

В Турции рассказали о послании Пентагона по С-400

Обновлено в 07:02
Хоккей

Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Политика

Путин принял в гражданство России американского поэта

Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Технологии

Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Общество

Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»

В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой "Голоса", певцом Алексеем Сафиулиным.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

У вратаря сборной РФ Лунева нашли судимость за кражу

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, накануне привлеченный к административной ответственности после скандала во Внуково, ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено в 05:42
Футбол

Гарбуз вновь стал игроком «Енисея»

Пресс-служба "Енисея" сообщает, что клуб подписал защитника Константина Гарбуза.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Шепелев признался в проблемах в воспитании сына

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Культура

Украинский режиссер обвинил создателей «Чернобыля» в плагиате

Украинский режиссер Андрей Примаченко заявил, что его видео использовали в сериале НВО «Чернобыль» без разрешения.
Обновлено в 07:56
Здоровье

Врачи сравнивают потребление кофе с табакокурением и алкоголем

Врачи сравнивают последствия частого употребления кофе с приёмом алкоголя.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО

В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.
Обновлено вчера в 04:44
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
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