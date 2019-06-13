Экономика
Недельная инфляция в России сохранилась на нулевом уровнеREGNUM 09:52
Инфляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Инфляция за период с начала 2019 года, по оценке ведомства, составляет 2,4%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Авто
Появились первые фото нового Renault Captur
Пока Renault продолжает работать над вторым поколением кроссовера Captur, в Сети появилось первое изображение будущей новинки.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Энергетика
ОПЕК сократила добычу и снизила прогноз роста спроса на нефть
Фото: EPA / NABIL MOUNZER По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2019 г. вырастет на 1,14 млн баррелей в сутки, что на 70 тыс. б / с ниже предыдущего прогноза.
Обновлено в 08:07
Политика
Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Политика
В Турции рассказали о послании Пентагона по С-400
Обновлено в 07:02
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Политика
Путин принял в гражданство России американского поэта
Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Общество
Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Политика
Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой "Голоса", певцом Алексеем Сафиулиным.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия
У вратаря сборной РФ Лунева нашли судимость за кражу
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, накануне привлеченный к административной ответственности после скандала во Внуково, ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено в 05:42
Футбол
Гарбуз вновь стал игроком «Енисея»
Пресс-служба "Енисея" сообщает, что клуб подписал защитника Константина Гарбуза.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Шепелев признался в проблемах в воспитании сына
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова
Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Культура
Украинский режиссер обвинил создателей «Чернобыля» в плагиате
Украинский режиссер Андрей Примаченко заявил, что его видео использовали в сериале НВО «Чернобыль» без разрешения.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Врачи сравнивают потребление кофе с табакокурением и алкоголем
Врачи сравнивают последствия частого употребления кофе с приёмом алкоголя.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО
В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.
Обновлено вчера в 04:44
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58