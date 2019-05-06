Экономика

Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1 процентаНародные новости 09:06

Инфляция в России за неделю с 23 по 29 апреля осталась на уровне 0,1 процента. В Росстате отметили, что с начала 2019 года потребительские цены выросли на 2 процента.
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Недельная инфляция в России держится на «привычной» отметке

Росбалт09:46

Годовая инфляция в России снизилась к 29 апреля до 5,1%

Вести.Финанс09:38

Инфляция за неделю, с 23 по 29 апреля составила 0.1%

АК&М09:20

Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1 процента

Народные новости09:06

Инфляция снова составила 0,1%, третью неделю подряд - Росстат

Финмаркет09:00

Росстат: инфляция в РФ третью неделю подряд растёт на 0,1%

News.ru09:00

Фактический уровень инфляции в РФ остается ниже базового прогноза ЦБ

ПРАЙМ10:19
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17

Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Валентина Матвиенко была права, когда ругала «Суперджет»

Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие

Сирийские военные примут участие в танковом биатлоне в России

Сирийский экипаж, победители отборочного этапа конкурса, который проходил на базе прославленной 3-й танковой дивизии САА, полон решимости показать отличные результаты в честной борьбе со своими коллегами из России и других стран.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36
Футбол

Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»

Обновлено в 13:14
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Пассажирский самолет пропал в Мексике

Небольшой пассажирский самолет пропал с радаров в Мексике.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве

СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:23
Происшествия

По Москве прокатилась волна сообщений о минировании

Из «Саммита» людей пока не эвакуируют, там ждут прибытия кинологов. Последняя волна телефонного терроризма прокатилась по Москве в феврале.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

США направили авианосец на Иран

С другой стороны, Вашингтон, возможно, пытается пойти на диалог с Тегераном, но, чтобы выглядело это так, будто сам Иран этого пожелает в случае, если он почувствует реальную угрозу со стороны США.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:46
Политика

ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции приняла в понедельник решение отменить результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер Бинали Йылдырым - кандидат от возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития.
Обновлено в 13:04
Футбол

Венгер отклонил второе предложение «Фулхэма»

"Фулхэм" второй раз сделал предложение о работе бывшему главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру.
Обновлено в 11:18
Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Происшествия

Иномарка въехала в людей на Невском проспекте

По данным местных СМИ, водитель погиб на месте, информация о состоянии пешеходов устанавливается. Причины произошедшего неизвестны.
Обновлено в 13:29
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Политика

Лавров: не вижу в США сторонников военного решения по Венесуэле

Министр иностранных дел России после встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что не видит сторонников военного решения вопроса в Венесуэле.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Путину доложили о ходе расследования катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 09:01
Политика

США решили сменить посла на Украине

Йованович была назначена послом на Украине в 2016 году. На этом посту она сменила Джеффри Пайетта.
Обновлено в 13:25
Политика

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 11:53
Общество

Более 300 кошек нашли в канадской квартире

Обновлено в 13:09
Наука

Видеоблогер научил робота-пылесоса кричать и материться

Обновлено в 09:25
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