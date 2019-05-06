Экономика
Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1 процентаНародные новости 09:06
Инфляция в России за неделю с 23 по 29 апреля осталась на уровне 0,1 процента. В Росстате отметили, что с начала 2019 года потребительские цены выросли на 2 процента.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:37, Ашберн
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Валентина Матвиенко была права, когда ругала «Суперджет»
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
Сирийские военные примут участие в танковом биатлоне в России
Сирийский экипаж, победители отборочного этапа конкурса, который проходил на базе прославленной 3-й танковой дивизии САА, полон решимости показать отличные результаты в честной борьбе со своими коллегами из России и других стран.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36
Футбол
Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»
Обновлено в 13:14
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Пассажирский самолет пропал в Мексике
Небольшой пассажирский самолет пропал с радаров в Мексике.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве
СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:23
Происшествия
По Москве прокатилась волна сообщений о минировании
Из «Саммита» людей пока не эвакуируют, там ждут прибытия кинологов. Последняя волна телефонного терроризма прокатилась по Москве в феврале.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
США направили авианосец на Иран
С другой стороны, Вашингтон, возможно, пытается пойти на диалог с Тегераном, но, чтобы выглядело это так, будто сам Иран этого пожелает в случае, если он почувствует реальную угрозу со стороны США.
Обновлено в 09:55
Политика
ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла в понедельник решение отменить результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер Бинали Йылдырым - кандидат от возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития.
Обновлено в 13:04
Футбол
Венгер отклонил второе предложение «Фулхэма»
"Фулхэм" второй раз сделал предложение о работе бывшему главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру.
Обновлено в 11:18
Политика
В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов
В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Иномарка въехала в людей на Невском проспекте
По данным местных СМИ, водитель погиб на месте, информация о состоянии пешеходов устанавливается. Причины произошедшего неизвестны.
Обновлено в 13:29
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Политика
Лавров: не вижу в США сторонников военного решения по Венесуэле
Министр иностранных дел России после встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что не видит сторонников военного решения вопроса в Венесуэле.
Обновлено в 11:45
Политика
США решили сменить посла на Украине
Йованович была назначена послом на Украине в 2016 году. На этом посту она сменила Джеффри Пайетта.
Обновлено в 13:25
Политика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Общество
Более 300 кошек нашли в канадской квартире
Обновлено в 13:09
Наука
Видеоблогер научил робота-пылесоса кричать и материться
Обновлено в 09:25