Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1 процентаНародные новости 09:06

Инфляция в России за неделю с 23 по 29 апреля осталась на уровне 0,1 процента. В Росстате отметили, что с начала 2019 года потребительские цены выросли на 2 процента.

Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1 процента

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