Экономика
Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1 процентаНародные новости 09:06
Инфляция в России за неделю с 23 по 29 апреля осталась на уровне 0,1 процента. В Росстате отметили, что с начала 2019 года потребительские цены выросли на 2 процента.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Футбол
Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них
Обновлено в 11:26
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Гаджеты
«М.Видео» займется fashion-электроникой
На старте новая категория fashion смарт-часов насчитывает более десяти моделей, которые доступны эксклюзивно в интернет-магазине «М.Видео»: серия Gen4 от Fossil, в том числе, линейки Explorist и Venture, а также Falster 2 от Skagen.
Обновлено в 08:33
Наука
В Египте нашли 4500-летнее захоронение рядом с пирамидами Гизы
Министерство древностей Египта объявило об обнаружении 4500-летнего кладбища около пирамид Гизы на окраине Каира.
Обновлено 04 мая в 22:19
Политика
Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»
Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына
Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено в 18:39
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Экономика
Глава Ямала задекларировал 65 млн рублей дохода за 2018 год
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 млн рублей за 2018 год, сообщается в понедельник, 6 мая, на сайте правительства региона.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Политика
Почему Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля вызвали в Генпрокуратуру на допрос по делу о преступлениях против протестующих на «евромайдане» в 2014 году.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Хоккей
Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»
Обновлено в 13:15
Политика
Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов
В феврале стало известно, что Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косовом.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил
Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31
Экономика
Бесконтрольная закупка: нарушения при госзаказе оценили в 153 млрд
Прямо злоупотребили Нарушения 44-ФЗ о госзакупках по итогам 2018 года обошлись минимум в 153 млрд рублей, говорится в мониторинге Минфина со ссылкой на оценки Федерального казначейства.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево
Обновлено в 14:31
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Общество
Met Gala 2019: Леди Гага и другие звезды на балу Института костюма
Нью-йоркский музей Метрополитен вновь открыл двери для тематического бала Met Gala, ежегодно собирающего самых стильных звезд и зачастую дарящего зрителям настоящие модные шедевры.
Обновлено в 17:59
Политика
Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Экономика
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Космос
Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС
Американский космический грузовой корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции. Событие произошло в понедельник, 6 мая.
Обновлено в 15:10