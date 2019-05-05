Экономика

Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1 процентаНародные новости вчера в 09:06

Инфляция в России за неделю с 23 по 29 апреля осталась на уровне 0,1 процента. В Росстате отметили, что с начала 2019 года потребительские цены выросли на 2 процента.
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Недельная инфляция в России держится на «привычной» отметке

Росбалтвчера в 09:46

Годовая инфляция в России снизилась к 29 апреля до 5,1%

Вести.Финансвчера в 09:38

Рост российской экономики снова обеспечат за счет населения

Московский Комсомолец05 мая в 11:17

Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1 процента

Народные новостивчера в 09:06

Росстат: инфляция в РФ третью неделю подряд растёт на 0,1%

News.ruвчера в 09:00

Инфляция снова составила 0,1%, третью неделю подряд - Росстат

Финмаркетвчера в 09:00

Фактический уровень инфляции в РФ остается ниже базового прогноза ЦБ

ПРАЙМвчера в 10:19
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Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в США

Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.
Обновлено вчера в 22:46
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Гаджеты

Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13

В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

На Урале загорелся магистральный газопровод

На участке газопровода Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошла авария, сообщил в понедельник вечером Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики РФ.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Элджей похвастался одеждой за 245 тысяч рублей

Обновлено вчера в 21:00
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Обновлено в 00:03
Общество

Пять регионов России аномально голосовали за дочь Алсу

Обновлено в 00:15
Экономика

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100

Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 17:23
Авто

Британский бренд MG показал на видео готовность к производству в Индии

Обновлено в 00:10
Происшествия

В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП

Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына

Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Наука

Искусственный интеллект научили шутить самостоятельно

Ученые из Стэнфордского университета научили искусственный интеллект шутить самостоятельно.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 08:22
Кино

Опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Как известно, сегодня вышел четвёртый эпизод финального сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 10:16
Транспорт

В центре Екатеринбурга 7 мая пройдёт заключительная репетиция парада

Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено вчера в 06:17
Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено 05 мая в 12:17
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол

«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу

Команда попадает в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди главных европейских чемпионатов по количеству повышений в классе.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие

Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя

Обновлено вчера в 22:16
Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
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