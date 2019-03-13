Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%Московский Комсомолец 22:48

С 5 по 11 марта потребительские цены выросли на 0,1%. Показатель держится на этом уровне седьмую неделю подряд. С начала года инфляция составила 1,6%.

Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%

Армия и оружие СМИ сообщили о намерении США испытать запрещенную ДРСМД ракету США планируют провести испытания крылатой ракеты наземного базирования радиусом действия около одной тысячи километров сразу после выхода из ДРСМД, запрещающего использование подобных снарядов.

Происшествия Осетинский депутат избил учительницу на глазах у детей Родители учащихся и сотрудники одной из школ Северной Осетии пожаловались в полицию на местного депутата, который избил учительницу перед малолетними детьми.

Политика Похудеть, чтобы вылечиться, посоветовали диабетикам в Госдуме Депутат Государственной думы от «Единой России» Николай Герасименко заявил, что больным диабетом для излечения нужно в первую очередь похудеть.

Политика СМИ сообщили о требовании Швеции выслать российского дипломата Российского посла вызвали в МИД Швеции и потребовали от него, чтобы один из дипломатов, которого Стокгольм считает сотрудником спецслужб, добровольно покинул страну, пишет газета Dagens Nyheter со ссылкой на источник.

Происшествия Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако, от подробных комментариев по данной ситуации отказались.

Общество Forbes опубликовал список богатых российских холостяков Журнал Forbes опубликовал имена неженатых богачей. В списке российских миллиардеров, который был обновлен на прошлой неделе, 98 человек.

Экономика Законопроект о новых правилах погашения кредитов внесен в Госдуму Законопроект, направленный на изменение очерёдности погашения задолженности по потребительскому кредиту, внес в Госдуму первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

Шоу-бизнес Певица Юлия Началова находится в коме Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.

Хоккей Евгений Малкин набрал 1000 очков в НХЛ Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 1000 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.

Общество У побережья Италии обнаружили уникальный коралловый риф Итальянские ученые обнаружили у юго-восточного побережья страны уникальный коралловый риф, который по строению и биоразнообразию сопоставим с рифами Австралии и Мальдивских островов, сообщает The Guardian.

Политика Сенат США одобрил резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене Американский сенат проголосовал за принятие резолюции, призывающей правительство США к прекращению военной поддержки возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене.

Армия и оружие ВКС России нанесли удар по складу террористов в Идлибе ВКС по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов "Хайат Тахрир аш-Шам"* в Идлибе, сообщили в Минобороны.

Происшествия На месте крушения судна у берегов Франции обнаружили нефтяное пятно На месте крушения итальянского торгового судна Grande America, затонувшего у берегов Франции во вторник, обнаружено пятно топлива, сообщается на сайте Морской префектуры атлантической зоны Франции.

Происшествия Пилот разбившегося Boeing сообщал о проблемах с управлением полетом Пилот разбившегося самолета Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о наличии проблем с управлением, и что он намерен вернуться в аэропорт вылета.

Политика Китай и США вступили в борьбу за контроль над глобальными сетями связи Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что в отношениях между Китаем и США «открылся новый фронт борьбы за контроль над глобальными сетями, обеспечивающими работу интернета».

Авто BMW X6 M назвали самым дорогим в эксплуатации подержанным авто Владелец подержанного кроссовера BMW X6 M за год тратит на эксплуатацию своего автомобиля в среднем 222,7 тысячи рублей, согласно данным исследования, которое провел сервис "Юла Авто".

Футбол «Ливерпуль» победил «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 3:1. В составе мерсисайдцев голы забили Садио Мане (26-я и 84-я минуты) и Вирджил ван Дейк (69), мяч в свои ворота на 39-й минуте срезал защитник гостей Жоэль Матип.

Политика Boeing попросила приостановить полеты всех самолетов 737 MAX Авиастроительная корпорация Boeing заявила, что «решила рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации США временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета».

Политика Министр объявил о полном восстановлении электроснабжения в Венесуэле Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что электроснабжение в стране полностью восстановлено после массовых отключений, передает РИА "Новости".

Происшествия Восемь человек стали жертвами обрушения школы в Нигерии В результате обрушения здания школы в нигерийском городе Лагос погибли восемь человек.

Происшествия Полиция установила личности нападавших на школу в Бразилии Нападавшими на школу в бразильском Сан-Паулу оказались 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро, сообщает телеканал Globo.