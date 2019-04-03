Недельная инфляция в России оказалась нулевойТАСС 09:02

Инфляция в России с 26 марта по 1 апреля 2019 года была нулевой, сообщил в среду Росстат. Предыдущие девять недель цены прибавляли по 0,1% в неделю. Последний раз недельная инфляция была нулевой в конце сентября 2018 года.

с чего всё началось

Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении инфляция на 1 апреля сохранилась на уровне 5,2%.

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