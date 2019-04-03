Экономика

Недельная инфляция в России оказалась нулевойТАСС 09:02

Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении инфляция на 1 апреля сохранилась на уровне 5,2%.
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В РФ впервые с сентября зафиксировали нулевую недельную инфляцию

Инфляция в России с 26 марта по 1 апреля 2019 года была нулевой, сообщил в среду Росстат. Предыдущие девять недель цены прибавляли по 0,1% в неделю. Последний раз недельная инфляция была нулевой в конце сентября 2018 года.
Интерфакс09:04

Подробнее о событии

Недельная инфляция в России впервые за долгое время оказалась нулевой

Взгляд.ру09:51

Росстат рассказал об инфляции с начала года

Известия09:14

В России впервые с начала 2019 года остановился рост цен

REGNUM09:16

Недельная инфляция в России оказалась нулевой

ТАСС09:02

В России остановился рост потребительских цен

Rambler News Service09:00

Росстат: инфляция в первом квартале 2019 года составила 1,8%

News.ru09:00

В РФ впервые с сентября зафиксировали нулевую недельную инфляцию

Интерфакс09:04
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Сумма сделки составила €20 млн плюс €5 млн в виде бонусов. В нынешнем сезоне Родри в составе «Атлетико» завоевал Суперкубок УЕФА.
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Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Стало известно о действиях пилотов рухнувшего в Эфиопии Boeing

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Авто

Путин приехал на открытие первого в России завода Mercedes

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Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.
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В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

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В океане перевернулась лодка Федора Конюхова

Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
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Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

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Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»

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В России предложили продавать хлеб по 80 рублей

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Происшествия

Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании

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Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

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Обновлено в 07:20
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