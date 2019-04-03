Экономика
Недельная инфляция в России оказалась нулевойТАСС 09:02
Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении инфляция на 1 апреля сохранилась на уровне 5,2%.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
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Кино
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Обновлено в 15:23
Общество
Власти Липецкой области назвали виновного в утечке данных пациентов
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Обновлено в 10:38
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
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Обновлено в 15:00
Политика
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Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:27
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщило местное издание "Новости-N" со ссылкой на предприятие.
Обновлено в 12:12
Политика
Мэй и Корбин согласовали план действий для осуществления Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин 3 апреля в ходе переговоров относительно выхода Соединенного Королевства из Евросоюза проявили гибкость и согласовали дальнейшие действия для поиска путей осуществления Brexit.
Обновлено в 14:02
Политика
Трибунал отказал Караджичу в пересмотре пожизненного приговора
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказал экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.
Обновлено в 12:01
Футбол
«Атлетик» едва не упустил победу в игре с «Леванте»
«Атлетик» вырвал победу у «Леванте» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:30
Политика
На требования команды Зеленского ответила поверенный Порошенко
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Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие
Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие Артист и его возлюбленная сыграли свадьбу в конце февраля.
Обновлено в 12:02
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории
Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
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Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Обновлено в 15:42
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
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Политика
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Обновлено в 13:26
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Кино
Пугачёва может озвучить любимую почтальона Печкина в «Простоквашино»
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва может озвучить новую героиню "Простоквашино" — няню сестры Дяди Фёдора и возлюбленную почтальона Печкина.
Обновлено в 13:48
Экономика
Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона
Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
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Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
Мужчина с ножом совершил нападение на учеников младшей школы в китайской провинции Хуань, двое детей госпитализированы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.
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