Экономика
Недельная инфляция в России оказалась нулевойТАСС 09:02
Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении инфляция на 1 апреля сохранилась на уровне 5,2%.
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Авто
Hyundai и Kia занялись разработкой электрической платформы
Обновлено в 10:40
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия
В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв
Обновлено вчера в 07:15
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В Госдуме пообещали НАТО ответить силой на провокации в Черном море
Россия готова ответить на любые провокации, которые могут последовать вслед за решением НАТО обеспечить свободный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, представляющий Севастополь.
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Авто
Новый кроссовер Ford Puma готов к премьерному показу
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Транспорт
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Пять станций Сокольнической линии столичного метро откроются для пассажиров раньше запланированного срока.
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Политика
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Авто
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Обновлено в 07:53
Интернет
Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы
Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.
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Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей
Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено в 04:38
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Здоровье
В Росстате заявили об отказе трети россиян от посещения врачей
Треть россиян не обращается к врачам, когда им нужна медицинская помощь.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube
Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.
Обновлено в 04:13
Политика
В Гааге отклонили апелляцию Караджича на пожизненный приговор
20 марта бывшему лидеру боснийских сербов ужесточили приговор Гаагский суд отказал бывшему президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радовану Караджичу в праве на пересмотр решения о пожизненном приговоре.
Обновлено в 10:45
Экономика
Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ
Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
Обновлено в 11:05
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Политика
Путин запланировал визит в Италию летом 2019 года
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит главы государства Владимира Путина в Италию планируется летом 2019 года.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова, которая ведёт дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, получила госзащиту.
Обновлено в 07:41
Экономика
Минфин переведет ряд сборов в налоги не раньше 2021 года
Минфин договорился с бизнесом о том, что перевод регулирования нескольких неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) состоится не раньше 1 января 2021 года.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Норвегия закрыла дело против россиянина Бочкарева
В Норвегии закрыли дело против сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, задержанного в 2018 году по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 10:29
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Общество
Суд в Москве принял иск экс-защитника Савченко к Скабеевой и Попову
Савёловский суд Москвы принял к рассмотрению гражданский иск лишённого статуса адвоката Марка Фейгина, бывшего защитника украинского нардепа Надежды Савченко, к ведущим телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольге Скабеевой и Евгению Попову.
Обновлено в 10:13
Космос
Астронавты займутся установкой аккумулятора и прокладкой кабеля на корпусе МКС
Как сообщил во вторник на брифинге сотрудник Центра пилотируемых полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Кеннетт Тодд, одна из задач, которой предстоит заняться астронавтам - неполадки с одним из ранее установленных ранее литий-ионных аккумуляторов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Украина запретила частные полеты в Россию
Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Кино
Актер Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:53
Кино
Вышел трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом
Накануне появился постер долгожданного фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли.
Обновлено в 09:30