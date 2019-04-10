Экономика

Недельная инфляция в России держится на нулеРосбалт вчера в 10:35

Потребительские цены в России за период со 2 по 8 апреля 2019 года не изменились, как и неделей ранее. Таким образом, с начала текущего года инфляция в стране остается на отметке 1,8%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
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Темпы инфляции в РФ могут снизиться уже в текущем месяце

ПРАЙМ05:16

Инфляция в России вторую неделю подряд составляет 0%

REGNUMвчера в 09:20

Недельная инфляция в России держится на нуле

Росбалтвчера в 10:35

Годовая инфляция в России начала замедляться

News.ruвчера в 09:15

В России вторую неделю подряд не растут потребительские цены

Rambler News Serviceвчера в 09:00

При нулевой инфляции в апреле годовая может опуститься сразу до 4,8-4,9%

Finam.Ru04:00

Инфляция за неделю, со 2 по 8 апреля, была нулевой

АК&Мвчера в 09:00
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика

Кремль отреагировал на ситуацию в Судане

Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию в Судане; в Кремле надеются, что в республике «не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам», передает ТАСС.
Обновлено в 06:38
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Экономика

WSJ узнала о продаже связанным с Фридманом фондом доли в ИТ-фирме

В пресс-службе Фридмана сообщили газете, что, насколько им удалось понять из бесед с представителями CFIUS, Комитет рекомендовал продать долю в Cofense из-за величины иностранного участия в Pamplona Capital Management.
Обновлено в 02:42
Политика

Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Андреева в коротких шортах похвасталась стройными ногами

Журналистка позирует в белой футболке, зеленой рубашке, коротких шортах и соломенной шляпе.
Обновлено в 06:14
Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:11
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:33
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы

Недавно Глюк' оZа напомнила о себе в социальных сетях, показав стройную фигуру в полупрозрачном боди.
Обновлено в 04:59
Политика

Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Антон Шипулин подал документы для участия в майских праймериз «Единой России».
Обновлено в 06:19
Политика

Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине

В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
Обновлено в 05:39
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Транспорт

В метро Москвы начали оборудовать турникеты видеокамерами

В московском метро запустили систему распознавания лиц на турникетах на входе и выходе из подземки.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Суд арестовал имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 20:30
Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

В АрМИ-2019 планируют принять участие более 30 стран

За две недели в рамках игр пройдут 32 конкурса на территории десяти государств Около 206 команд могут принять участие в юбилейных V Армейских международных играх в 2019 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.
Обновлено в 05:57
Политика

Песков не знает, обсуждал ли Путин ситуацию в Донбассе с Медведчуком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин с украинским политиком Виктором Медведчуком некий план мирного урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 06:27
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском

Галкин и Пугачева охотно делятся достижениями Лизы и Гарри или просто показывают забавные ролики с участием детей.
Обновлено в 00:12
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ответным ударом на санкции против КНДР

«Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться», — передает агентство слова Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:59
Общество

Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России

Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.
Обновлено в 05:56
Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Что можно будет засекретить Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства.
Обновлено в 04:00
Общество

В Екатеринбурге разыграли землю под скандальный храм

Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Политика

Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Обновлено вчера в 11:03
Экономика

Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции

На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Гаджеты

Бюджетный смартфон Redmi Y3 получит 32-Мп фронтальную камеру

Ролик демонстрирует возможности фронтальной камеры, которая сможет похвастаться датчиком разрешением 32-Мп.
Обновлено в 04:37
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