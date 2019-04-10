Недельная инфляция в России держится на нулеРосбалт 10:35

Потребительские цены в России за период со 2 по 8 апреля 2019 года не изменились, как и неделей ранее. Таким образом, с начала текущего года инфляция в стране остается на отметке 1,8%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

Недельная инфляция в России держится на нуле

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