Экономика

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1%News.ru вчера в 09:25

По данным ведомства, с начала года индекс потребительских цен вырос на 2,5%. При этом в 2018 году цены в январе–июне увеличились на 2,1%. Рост инфляции возобновился после того, как три недели подряд находился на нулевой отметке.
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Росстат впервые за месяц зафиксировал рост потребительских цен

REGNUMвчера в 17:33

В Липецкой области — самые дорогие в Черноземье молоко и мука

Gorod48вчера в 06:51

Недельная инфляция в России начала ускоряться

Росбалтвчера в 09:26

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1%

News.ruвчера в 09:25

Недельная инфляция в РФ с 18 по 24 июня ускорилась до 0,1%

ПРАЙМвчера в 09:05

Инфляция в России с 18 по 24 июня составила 0,1%

Finam.Ruвчера в 09:02

Инфляция в России ускорилась

Взгляд.рувчера в 09:28
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Авто

Названы города России с самым большим автопарком

Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 02:35
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Краснокаменских школьниц заставили работать в Китае официантками

Обновлено вчера в 03:44
Футбол

Сборная США обыграла Панаму благодаря голу Алтидора через себя

Встреча завершилась со счётом 1:0. В составе сборной США гол забил нападающий Жози Алтидор.
Обновлено в 01:13
Политика

Петр Толстой заявил о разрыве «санкционной цепи»

Как подчеркнул Толстой, это, прежде всего, разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России недоброжелатели.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии

Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту.
Обновлено в 01:31
Политика

В России прекратят массово штрафовать за оскорбление власти

«Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти», — передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в Кремле.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева потратила на украшения миллион рублей

Настя Ивлеева однажды потратила на украшения миллион рублей и расплатилась за них наличными.
Обновлено в 03:50
Культура

Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября

Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено 25 июня в 10:08
Происшествия

В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:52
Армия и оружие

В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»

Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие

Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе

Обновлено вчера в 10:26
Политика

Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии

Обновлено в 04:04
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Транспорт

В Пензе подорожает проезд в общественном транспорте

Новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте начнут действовать с 8 июля.
Обновлено в 03:06
Общество

Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции

Обновлено в 03:44
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Футбол

Экс-игрок «Барселоны»: «Не хочу видеть в команде Неймара, даже если он приползет на коленях»

Не могу забыть то, как он покинул нашу команду. Предпочел бы видеть в команде Криштиану Роналду, а не Неймара.
Обновлено в 04:00
Происшествия

МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве

МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.
Обновлено вчера в 17:54
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Экономика

Развлекательные телеканалы стали кандидатами на господдержку

Упоминая о возможности господдержки каналов второго мультиплекса, Минфин в своих методических указаниях ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Конгрессе США дали добро на санкции против «Северного потока-2»

Принятие санкционных ограничений против российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» одобрили в Конгрессе.
Обновлено в 02:44
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Обновлено вчера в 03:18
Политика

Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ

Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Российская сторона вывозит из Венесуэлы российских военных специалистов, которые в течение нескольких месяцев оказывали техническую помощь венесуэльской стороне в обслуживании военной техники.
Обновлено в 03:29
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни

Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Общество

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Гаджеты

Xiaomi представила беспроводную электрическую швабру MIJIA Wireless Hand-held Electric Mop

Одним из последних продуктов стала беспроводная ручная электрическая швабра, которая называется MIJIA Wireless Hand-held Electric Mop.
Обновлено в 03:49
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