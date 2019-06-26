Экономика
Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1%News.ru вчера в 09:25
По данным ведомства, с начала года индекс потребительских цен вырос на 2,5%. При этом в 2018 году цены в январе–июне увеличились на 2,1%. Рост инфляции возобновился после того, как три недели подряд находился на нулевой отметке.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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Авто
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Краснокаменских школьниц заставили работать в Китае официантками
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Происшествия
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Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева потратила на украшения миллион рублей
Настя Ивлеева однажды потратила на украшения миллион рублей и расплатилась за них наличными.
Обновлено в 03:50
Культура
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Армия и оружие
В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»
Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено вчера в 20:18
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Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 10:26
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Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии
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Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Транспорт
В Пензе подорожает проезд в общественном транспорте
Новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте начнут действовать с 8 июля.
Обновлено в 03:06
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
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Обновлено в 01:59
Футбол
Экс-игрок «Барселоны»: «Не хочу видеть в команде Неймара, даже если он приползет на коленях»
Не могу забыть то, как он покинул нашу команду. Предпочел бы видеть в команде Криштиану Роналду, а не Неймара.
Обновлено в 04:00
Происшествия
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«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Экономика
Развлекательные телеканалы стали кандидатами на господдержку
Упоминая о возможности господдержки каналов второго мультиплекса, Минфин в своих методических указаниях ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Конгрессе США дали добро на санкции против «Северного потока-2»
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Наука
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Политика
Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ
Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Российская сторона вывозит из Венесуэлы российских военных специалистов, которые в течение нескольких месяцев оказывали техническую помощь венесуэльской стороне в обслуживании военной техники.
Обновлено в 03:29
Экономика
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Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей
Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Гаджеты
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Обновлено в 03:49