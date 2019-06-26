Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1%News.ru вчера в 09:25

По данным ведомства, с начала года индекс потребительских цен вырос на 2,5%. При этом в 2018 году цены в январе–июне увеличились на 2,1%. Рост инфляции возобновился после того, как три недели подряд находился на нулевой отметке.

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1%

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Религия РПЦ уточнила свою позицию по абортам Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за законодательный запрет абортов, а за выведение их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Недвижимость Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще "Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.

Происшествия Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.

Общество В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Происшествия В Японии столкнулись минный тральщик ВМС и сухогруз Инцидент случился во Внутреннем японском море неподалеку от порта Ономити Минный тральщик ВМС Японии "Нотодзима" столкнулся с японским сухогрузом, сообщает Kyodo.

Экономика Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.

Политика В Эстонии призвали приостановить членство страны в ПАСЕ Эстонии следует приостановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы на фоне восстановления полномочий российской делегации, заявил первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме.

Музыка Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.

Авто В России выпущен юбилейный кроссовер Renault Kaptur С конвейера московского завода Renault сошел 100-тысячный кроссовер Kaptur. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба французского бренда.

Общество 75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля «По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.

Происшествия Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.

Шоу-бизнес Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах На прошлой неделе 37-летняя певица вместе с мамой отправилась набираться сил на Карибские острова, где Бритни, как обычно, не упустили из виду папарацци.

Экономика ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.

Авто Ravon сертифицировал седан R3 для России Автомобилестроительная компания Ravon сертифицировала седан R3 для российского рынка.

Происшествия Акулы убили юную американку на Багамах Три акулы убили 21-летнюю девушку по имени Джордан Линдси на Багамских островах.

Наука В Крыму найдена гигантская ископаемая птица При строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.

Происшествия В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.

Транспорт За грязные номера начнут лишать водительских прав Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.

Общество Греция подписала соглашения по месторождениям углеводородов у берегов Кипра По словам Ципраса, интерес к разведке на Крите связан с открытием крупных месторождений углеводородов в Египте, Израиле и на Кипре, в основном природного газа.