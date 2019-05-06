Недельная инфляция в РФ с 23 по 29 апреля осталась на уровне 0,1%ПРАЙМ 09:04

Инфляция в России с 23 по 29 апреля осталась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2%, сообщил Росстат. Недельная инфляция в России третью неделю подряд сохраняется на уровне 0,1%. До этого она оставалась на нулевом уровне две недели подряд — с 26 марта по 8 апреля.

Недельная инфляция в РФ с 23 по 29 апреля осталась на уровне 0,1%

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