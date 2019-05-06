Экономика
Недельная инфляция в РФ с 23 по 29 апреля осталась на уровне 0,1%ПРАЙМ 09:04
Инфляция в России с 23 по 29 апреля осталась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2%, сообщил Росстат. Недельная инфляция в России третью неделю подряд сохраняется на уровне 0,1%. До этого она оставалась на нулевом уровне две недели подряд — с 26 марта по 8 апреля.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри – самый популярный среди британцев член королевской семьи - женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Наука
ООН: Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных
Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных в обозримом будущем и с этим ничего не делают.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира
«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Обновлено в 06:14
Экономика
Члены правительства ЯНАО опубликовали декларации о доходах за 2018 год
При прекращении трудового договора в мае прошлого года Дмитрию Артюхову была выплачена компенсация за все неиспользованные за это время дни ежегодного оплачиваемого отпуска, сумма включена в годовой доход главы региона за 2018 год.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Устанавливается личность шутивших над сгоревшим SSJ-100
Аэропорт "Шереметьево" проверяет видео с неизвестными, шутившими над сгоревшим SSJ-100, сообщает Вечерняя Москва.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Найдена затонувшая в годы ВОВ подлодка «Окунь»
Исследователи обнаружили в Финском заливе советскую подводную лодку Щ-302 "Окунь", погибшую в 1942 году.
Обновлено вчера в 09:31
Футбол
Эден Азар установил достижение среди топ-5 лиг
В матче АПЛ «Челси» — «Уотфорд» полузащитник «синих» Эден Азар отдал две голевые передачи (3:0). Таким образом хавбек установил достижение.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100
Авиакомпания «Ямал», эксплуатирующая на внутренних рейсах 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, передумала покупать еще 10 лайнеров этого типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Василия Крюка.
Обновлено в 09:57
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Комментируя слова украинского политика о необходимости "обезлюдить Донбасс", Бальбек констатировал, что европейские конвенции о правах человека "просто выброшены в топку".
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в «Шереметьево»
В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим в московском аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
В Латвии при взрыве мины погиб албанский солдат
Сегодня в понедельник, 6 мая, в результате операции по нейтрализации мин Второй мировой войны в Латвии погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании, сообщает новостной портал delfi.lv со ссылкой на сообщение начальника Генерального штаба ВС Албании Бардил Колцаку.
Обновлено в 08:02
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета
Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Сына Ирины Цывиной обвинили в ее избиении и воровстве
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленский собрался продолжать курс Порошенко
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что будут продолжать курса Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в катастрофе SSJ-100
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минфину, а также правительствам Московской и Мурманской областей оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с самолётом SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.
Обновлено в 09:38
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Экономика
Легендарный ЗАЗ прекращает работу
Обновлено в 10:05
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19