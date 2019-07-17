Экономика

Недельная инфляция свелась к нулю в РоссииВестник Кавказа вчера в 09:24

На предыдущей неделе инфляция равнялась 0,1%, ранее она поднималась до 0,2% из-за роста тарифов. В общей сложности с начала года инфляция достигла 2,7%, в годовом выражении на 15 июля она составляет примерно 4,5%, пишет ТАСС.
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