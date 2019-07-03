Интерес к Неделчару, который выступал на молодёжном чемпионате Европы 2019, также проявляют клубы из Англии и Италии. "Зенит" является хорошим вариантом для румынского футболиста ещё и потому, что именно Сергей Семак привёл его в "Уфу" в 2018 году.

Неделчару может сменить «Уфу» на «Зенит»

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