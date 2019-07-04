Футбол
«Зенит» купит защитника «Уфы» НеделчаруGazeta.SPb 16:14
Обо всем сообщает издание gsp.ro, ссылаясь на собственные источники. Судя по всему, теперь Ионуц Неделчару будет играть за «Зенит» – команда в паре шагов от покупки футболиста. Уточняется, что клуб устраивает цена, которую запрашивает «Уфа» – речь идет о четырех с половиной миллионов евро.
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