Футбол

Неделчару может сменить «Уфу» на «Зенит»Евро-футбол.ру 08:13

Интерес к Неделчару, который выступал на молодёжном чемпионате Европы 2019, также проявляют клубы из Англии и Италии. "Зенит" является хорошим вариантом для румынского футболиста ещё и потому, что именно Сергей Семак привёл его в "Уфу" в 2018 году.
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«Зениту» интересен Неделчару, «Уфа» хочет 4,5 млн евро за защитника

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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