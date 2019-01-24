Происшествия
SANA: в Дамаске произошёл взрыв в районе посольства РоссииRT на русском 07:42
Информационное агентство SANA сообщило, что в районе посольства России в Дамаске произошёл взрыв. Отмечается, что взрывное устройство сработало в районе Адави. Агентство указывает, что взрыв произошёл в результате срабатывания самодельной бомбы, которая была заложена в машину.
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Армия и оружие
ВС Швеции заявили о нарушении Россией воздушного пространства страны
Обновлено в 06:45
Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети
Украинский общественный деятель Татьяна Монтян в своем Telegram написала, что Порошенко «заправил пиджак в трусы».
Обновлено в 04:58
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Kamiq
Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Авто
Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser 200
Компания Toyota решила отметить 60-летний юбилей своего популярного внедорожника Land Cruiser в США, выпустив специальную версию этой модели.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Появились новые фото ударного беспилотника «Охотник»
Пользователи утверждают, что это новые снимки российского ударного БЛА "Охотник".
Обновлено в 07:39
Происшествия
Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве
По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Историческом музее пропала древняя икона
Обновлено в 04:27
Интернет
Больше половины пользователей Windows оказались в опасности
Эксперты уточнили, что опасность грозит владельцам компьютеров, на которых установлены устаревшие версии программ.
Обновлено в 07:31
Общество
Новгородкам моложе 30 лет отказали в выплатах за первого ребенка
Депутаты Новгородской областной думы ввели дополнительную выплату размером 100 тыс. рублей для женщин, родивших первенца.
Обновлено в 08:11
Происшествия
«Победа» подала в суд на пограничников аэропорта Внуково
Сумма исковых требований — 10,74 тыс. руб. Представитель авиакомпании отметил, что заявление будет рассматриваться в упрощенном порядке, так как сумма иска меньше 500 тыс. руб. Напомним, в конце 2018 года "Победа" сообщила о задержках рейсов из Внуково из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров.
Обновлено в 07:42
Авто
Представлен обновленный пикап Ford Ranger
Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Авто
Новая модель Bentley дебютирует в Женеве
Компания Bentley на автосалоне в Женеве представит новую модель, дебют которой приурочат к 100-летию марки.
Обновлено вчера в 10:16
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Транспорт
«Метрострой» достроит коричневую ветку метро
Правительство Петербурга приостановило расторжение контракта с компанией Метрострой по Красносельско-Калининскому направлению.
Обновлено в 08:26
Политика
Карлос Гон ушел с поста главы Renault
Обновлено в 02:29
Общество
Мэр Амстердама решила штрафовать туристов за селфи с проститутками
Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила ряд инициатив, чтобы улучшить положение проституток. работающих в квартале "красных фонарей".
Обновлено в 07:55
Авто
Склонны к самовозгоранию: у Kia и Hyundai нашли опасный изъян
Самыми опасными, по словам экспертов, оказались Kia Optima и Hyundai Sonata, которые были выпущены в 2011-2013 годах, Hyundai Santa Fe 2012 года, Kia Sorento 2011-2015 годов.
Обновлено в 08:47
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
ЕЦБ принял решение сохранить базовую ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 08:48
Общество
В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов
Как уточнил на оперативном совещании в мэрии замдиректора Сибайского филиала Учалинского ГОКа Артур Аглямов, монтаж и установку стационарной вентиляционной системы на поверхности северного борта карьера завершат в течение дня, а затем запустят.
Обновлено в 07:15
Общество
В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды
Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Космос
Макет межпланетного корабля Илона Маска развалился из-за ветра
Первый летный прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разработала для межпланетных полетов, снесло ветром на стартовой площадке.
Обновлено в 04:34
Технологии
Boeing впервые протестировала беспилотное аэротакси
Корпорация Boeing впервые испытала прототип самоуправляемого аэротакси Boeing NeXt. Испытания прошли успешно, говорится в блоге компании.
Обновлено вчера в 18:34
Гаджеты
Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий
Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову
Обновлено в 04:58
Авто
Компания Bugatti отказалась от выпуска внедорожника
Компания опубликовала на своем сайте итоги 2018 года, отметив, что в 2019 года бренд отметит свое 110-летие.
Обновлено в 06:40
Общество
Минэкономразвития подвергло критике реформу экзаменов на права
Отрицательное заключение дало Минэкономразвития на подготовленный ГИБДД проект постановления правительства об объединении двух экзаменов для водителей в один.
Обновлено в 04:21
Авто
Начались продажи нового Nissan Kicks
В салоны дилеров поступил новый компактный кроссовер Nissan Kicks, построенный на той же платформе B0, что и Renault Duster.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
СК попросил об аресте осужденного предпринимателя Михальченко
Следственный комитет России направил в Басманный суд ходатайство об аресте предпринимателя Дмитрия Михальченко, ранее осужденного по делу о контрабанде элитного алкоголя, в рамках нового уголовного дела.
Обновлено в 06:50
Наука
В Китае клонированы пять идентичных макак
Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56