Экономика
Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building может быть продан. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на компанию CBRE Group, которую владельцы небоскреба наняли найти покупателя.
Ведомости08:53
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Энергетика
ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России
Розничные цены на бензин в российских регионах с начала 2019 года выросли не более чем на 1,7%, это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 11:42
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено в 13:05
Финансы
Рубль упал после значительного роста в начале года
Как отмечается, это произошло после значительного роста валюты в первые три торговые сессии года.
Обновлено в 02:24
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от нового иска к «Газпрому»
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью "Пятому каналу" назвал условия для отзыва второго иска против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 13:08
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Экономика
ВТБ стал владельцем 81,1% Саровбизнесбанка
ВТБ стал владельцем 81,11% уставного капитала Саровбизнесбанка (84,98% голосующих акций), передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы кредитной организации.
Обновлено в 11:57
Энергетика
Бензин заметно подорожал на бирже
Бензин заметно подорожал на бирже Биржевые цены на бензин на СПбМТСБ в первый день торгов в 2019 году пошли в рост: Аи-92 и Аи-95 подорожали на 3% и 5,5% соответственно.
Обновлено в 12:34
Экономика
Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС
С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.
Обновлено в 02:23
Экономика
Россияне купили французский ресторанный гид Gault&Millau
Известный гастрономический французский гид Gault&Millau — второй по значимости после Michelin — получил новых владельцев.
Обновлено в 15:48
Экономика
СП Renault-Nissan и «Ростеха» стало единственным акционером АвтоВАЗа
Обновлено в 08:37
Экономика
Airbus и Boeing не выполнили план поставок самолетов в 2018 году
Обновлено в 02:59
Экономика
Дочерняя компания МТС купила облачного провайдера за 2,5 млрд рублей
Голландская дочерняя компания МТС - Vostok Mobile B.V. - приобрела у частных инвесторов 100% облачного провайдера "ИТ-Град 1 Клауд" за 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба МТС.
Обновлено в 07:18
Экономика
Госдума проголосовала против индексации пенсий работающим пенсионерам
Депутаты Госдумы проголосовали против трех законопроектов оппозиционных фракций, направленных на возврат индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.
Обновлено в 04:45
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,4%, меньше прогноза
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,4 миллиона баррелей — до 42,3 миллиона.
Обновлено в 10:36