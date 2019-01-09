Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building может быть продан. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на компанию CBRE Group, которую владельцы небоскреба наняли найти покупателя.

Энергетика Энергетика ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России Розничные цены на бензин в российских регионах с начала 2019 года выросли не более чем на 1,7%, это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива.

Финансы Финансы Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.

Финансы Финансы Рубль упал после значительного роста в начале года Как отмечается, это произошло после значительного роста валюты в первые три торговые сессии года.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» назвал условие отказа от нового иска к «Газпрому» Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью "Пятому каналу" назвал условия для отзыва второго иска против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража.

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Энергетика Энергетика Бензин заметно подорожал на бирже Бензин заметно подорожал на бирже Биржевые цены на бензин на СПбМТСБ в первый день торгов в 2019 году пошли в рост: Аи-92 и Аи-95 подорожали на 3% и 5,5% соответственно.

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