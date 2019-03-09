Небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млнРБК вчера в 19:34

с чего всё началось

Владельцы нью-йорского небоскреба Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн. Эта сумма значительно меньше той, которая называлась ранее, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млн

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