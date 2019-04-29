Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрыватьсяREGNUM 03:33
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России. Об этом заявили в бизнес-сообществе. Инициативу ведомства подвергли критике в «Опоре России» и Ассоциации малоформатной торговли.
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Энергетика
Роснефть заявила о полном соответствии поставляемой нефти ГОСТу
Роснефть сдает в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» нефть, которая полностью соответствует требованиям ГОСТа, это подтверждают лабораторные исследования, проведенные обеими компаниями, сообщил представитель Роснефти.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Наука
Через 50 лет на Facebook число умерших превысит число живых
Число умерших на Facebook может превысить число живых уже через 50 лет. Об этом заявили ученые из Оксфордского университета.
Обновлено в 03:11
Культура
На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу
Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти
Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Авто
Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.
Обновлено в 04:06
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Спорт
Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира
Обновлено вчера в 10:11
Технологии
Tele2 запустил технологию eSim в России
Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.
Обновлено в 04:00
Музыка
Гарри Топор и The Hatters выпустили клип «Мир не проснётся»
Петербургский рэпер Гарри Топор представил видео на трек «Мир не проснётся», записанный совместно с группой The Hatters.
Обновлено в 05:46
Технологии
Многие пользователи не стирают данные полностью при продаже Б/У накопителей
На одном из купленных накопителей было 5 Гбайт архивных внутренних электронных сообщений крупной туристической компании, а на другом — 3 Гбайт сведений о доставке и других данных компании, занимающейся грузоперевозками.
Обновлено в 03:47
Политика
Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Экономика
СМИ сообщают о введении «налога на тунеядство» с 1 мая. Это не так
Некоторые российские СМИ сообщают о том, что с 1 мая 2019 года будет введен новый налог с безработных.
Обновлено в 03:00
Наука
Неадертальцы могли изготавливать украшения из когтей и перьев беркутов
Индейцы изготавливали национальные головные уборы и применяли их в религиозных церемониях.
Обновлено в 05:14
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Владимир Зеленский нарушил долгое молчание после победы на выборах президента Украины и обратился к Владимиру Путину через свой официальный аккаунт в Telegram.
Обновлено вчера в 23:43
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Треть россиян считают победу Зеленского на Украине выгодной для России
Почти треть россиян считает победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины более выгодной для России, чем переизбрание Петра Порошенко, выяснил «Левада-центр».
Обновлено вчера в 16:17
Авто
АвтоВАЗ отзывает седаны Lada Vesta CNG из-за глохнущего мотора
«АвтоВАЗ» объявил об отзыве автомобилей LADA Vesta CNG из-за глохнущего двигателя.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Экономика
Etalon Group может по итогам 2018 года сократить дивиденды на 13,6%
Как сообщалось ранее, Etalon Group в 2018 году увеличил выручку по МСФО на 2% по сравнению с 2017 годом, до 72,327 млрд рублей.
Обновлено в 05:49