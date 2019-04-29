Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрыватьсяREGNUM 03:33

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России. Об этом заявили в бизнес-сообществе. Инициативу ведомства подвергли критике в «Опоре России» и Ассоциации малоформатной торговли.
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Крупнейшие сети поддержали ужесточение налогов для небольших магазинов

РБК10:02

Бизнес предупредил о массовом закрытии небольших магазинов

Газета.Ru06:06

В России могут массово закрыться магазины «у дома»

URA.Ru02:52

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Известия03:41

Россиян предупредили о массовом закрытии магазинов

Lenta.ru03:00

Бизнес предупредил о риске закрытия многих небольших магазинов табака, одежды и обуви

Коммерсантъ03:00

«Опора России»: Небольшие магазины в России оказались под угрозой закрытия

Эхо Москвы08:02
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Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
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Школьник из Сысерти разработал сервис для блокировки страниц мошенников в социальных сетях.
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Политика

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Сборная Беларуси с трудом одолела Литву на ЧМ-2019, у Зубруса — гол

Сборная Беларуси одержала победу над командой Литвы в своём стартовом матче чемпионата мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 4:3. Напомним, Беларусь выступает во втором по силе дивизионе мирового хоккея.
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Хоккей

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

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Согласно западным источникам, русская танцовщица гоу-гоу Полина Глен вернулась в Россию в дом отца, чтобы избежать чрезмерного внимания журналистов.
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Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

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Обновлено в 08:45
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
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Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
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Обновлено в 05:37
Гаджеты

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Samsung выпустила 43-дюймовый телевизор The Sero с вертикальной ориентацией, говорится в пресс-релизе компании.
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Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

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В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Музыка

Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный).
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Происшествия

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В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
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Армия и оружие

Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* усиливает позиции в Афганистане, используя страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе.
Обновлено в 10:25
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Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения

Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
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X5 и Ozon договорились о сотрудничестве

Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
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Хоккей

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

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На карантин из-за пневмонии закрыли школу в Волгограде

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Свадебное путешествие продолжается! Новое фото Александра Цекало с женой

Александр Цекало (57) и его новоиспеченная супруга Дарина Эрвин поженились в середине марта в Беверли-Хиллз, а теперь наслаждаются совместным отдыхом.
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Стали известны версии нового Mercedes GLS для России

Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
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