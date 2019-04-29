Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрыватьсяREGNUM 03:33
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России. Об этом заявили в бизнес-сообществе. Инициативу ведомства подвергли критике в «Опоре России» и Ассоциации малоформатной торговли.
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Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Пьяный житель Тюмени обстрелял маршрутку
В Тюмени задержали местного жителя, который обстрелял маршрутку из пневматики.
Обновлено в 08:38
Политика
МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах
По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения
Россия и Иран проведут в этом году совместные военно-морские учения в южных водах Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление командующего иранскими военно-морскими силами Хоссейна Ханзади.
Обновлено в 03:54
Технологии
Уральский школьник создал сервис для блокировки поддельных аккаунтов
Школьник из Сысерти разработал сервис для блокировки страниц мошенников в социальных сетях.
Обновлено в 09:12
Политика
Зеленский отказался говорить с журналистами «России 1» в Турции
Ведущая «России 1» Ольга Скабеева выложила на своей странице в Telegram видеозапись, на которой, по ее словам, корреспонденты канала «встретили в Турции» избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Политика
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:46
Хоккей
Сборная Беларуси с трудом одолела Литву на ЧМ-2019, у Зубруса — гол
Сборная Беларуси одержала победу над командой Литвы в своём стартовом матче чемпионата мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 4:3. Напомним, Беларусь выступает во втором по силе дивизионе мирового хоккея.
Обновлено в 08:07
Хоккей
Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Русская девушка Джонни Деппа скрывается в доме своего отца
Согласно западным источникам, русская танцовщица гоу-гоу Полина Глен вернулась в Россию в дом отца, чтобы избежать чрезмерного внимания журналистов.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Samsung представила вертикальный телевизор для видео из соцсетей
Samsung выпустила 43-дюймовый телевизор The Sero с вертикальной ориентацией, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 10:40
Авто
Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России
Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции
В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Музыка
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный).
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка
В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* усиливает позиции в Афганистане, используя страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе.
Обновлено в 10:25
Политика
Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения
Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Экономика
X5 и Ozon договорились о сотрудничестве
Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
Обновлено в 09:04
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Голкипер "Колорадо" Семен Варламов участия в матче не принимал. Счет в серии стал равным - 1 - 1.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
На карантин из-за пневмонии закрыли школу в Волгограде
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Свадебное путешествие продолжается! Новое фото Александра Цекало с женой
Александр Цекало (57) и его новоиспеченная супруга Дарина Эрвин поженились в середине марта в Беверли-Хиллз, а теперь наслаждаются совместным отдыхом.
Обновлено в 06:33
Авто
Стали известны версии нового Mercedes GLS для России
Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
Обновлено в 08:19