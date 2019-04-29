Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрыватьсяREGNUM 03:33
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России. Об этом заявили в бизнес-сообществе. Инициативу ведомства подвергли критике в «Опоре России» и Ассоциации малоформатной торговли.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Экономика
Право экспорта молока в Китай получили еще 23 российских предприятия
Власти Китая разрешили поставки молочной продукции ещё 23 российским предприятиям, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Обновлено в 05:30
Политика
Украинский министр Рева продолжил оскорблять пенсионеров Донбасса
Министр социальной политики Украины Рева заявил, что пенсии можно платить не всем жителям Донбасса, назвав их "негодяями".
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила участников шоу «Голос. Дети» своей премией
Больше всего голосов набрала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
Шесть детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Культура
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Хоккей
Пять игроков покинули расположение сборной России
Тренерский штаб сборной России определился еще с пятью игроками, которые покинут расположение команды в преддверии этапа Евротура и чемпионата мира в Братиславе.
Обновлено в 05:44
Общество
МВД потребовало доступ к врачебной тайне
В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.
Обновлено в 05:28
Финансы
Рубль нашел временную поддержку
Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Космос
ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта»
ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Обновлено в 06:03
Политика
К выборам в Москве привлекут «работников вахтового метода»
В Москве могут разрешить голосовать избирателям, работающим вахтовым методом и не имеющим возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Обновлено в 05:41
Экономика
Квартальная прибыль Philips выросла почти на треть
Чистая прибыль голландской Royal Philips NV в 1-м квартале 2019 года увеличилась на 31% и составила 162 млн евро против 124 млн евро за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:26
Космос
Самый большой летательный аппарат в мире станет электрическим
Инженеры проекта E-HAV1 должны будут создать электрическую силовую установку на 500 кВт, которая заменит передние двигатели внутреннего сгорания дирижабля и станут первым шагом к превращению самого большого летательного аппарата в полностью электрическую модель.
Обновлено в 05:07
Технологии
«Лаборатория Касперского» пересчитала хакеров
По подсчётам «Лаборатории Касперского» сегодня в мире несколько десятков тысяч хакеров, пишут «Известия».
Обновлено в 05:17
Энергетика
Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа
Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Британии загорелся «лес Винни-Пуха»
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Экономика
ЦБ ограничил денежные переводы в четыре страны, пишут СМИ
Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.
Обновлено в 04:09