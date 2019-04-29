Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрыватьсяREGNUM 03:33
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России. Об этом заявили в бизнес-сообществе. Инициативу ведомства подвергли критике в «Опоре России» и Ассоциации малоформатной торговли.
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Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Футбол
Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчания
Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания.
Обновлено в 06:21
Транспорт
МИД предупредил россиян об изменениях рейсов в Италию 3 мая
Италия — на 3 мая намечена забастовка сотрудников авиакомпаний Air Italy и Alitalia; отмена и изменения в расписании рейсов, — сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Обновлено в 07:02
Футбол
Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»
Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 06:12
Политика
Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ранее отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме, назвав это попыткой "соблазнить граждан Украины паспортами РФ" и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 07:49
Экономика
«Россети» увеличили чистую прибыль в I квартале почти вдвое
Чистая прибыль «Россетей» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила в январе-марте 2019 года 40,167 млрд рублей, что в 1,9 раза больше показателя за аналогичный период годом ранее, сообщает компания.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Ярославской области выносят приговор банде педофилов
В Ярославской области выносят приговор насильникам.
Обновлено в 06:51
Авто
Все больше северян могут позволить себе купить автомобиль
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Хоккей
Россия проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира
Обновлено вчера в 16:27
Авто
Как проводят краш-тесты гиперкаров по 2 миллиона долларов
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg показал, как проводят краш-тесты новых моделей.
Обновлено в 03:50
Авто
Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами
Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Энергетика
«Чистая» российская нефть достигла границы с Белоруссией
19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России.
Обновлено в 08:14
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Общество
Судебные приставы спели для должников
Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Жители ЛНР нашли способ быстрее стать российскими гражданами
Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждают, что обладатели паспорта республики будут иметь некие привилегии в процессе получения российского гражданства по упрощенной системе.
Обновлено в 07:35
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено
Поставки отечественных автомобилей премиум-класса Aurus в салоны дилеров марки начнутся не в нынешнем году, как планировалось ранее, а только в следующем.
Обновлено в 07:44
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18