Небольшие магазины в России могут начать массово закрыватьсяREGNUM 03:33

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России. Об этом заявили в бизнес-сообществе. Инициативу ведомства подвергли критике в «Опоре России» и Ассоциации малоформатной торговли.

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

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