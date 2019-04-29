Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрыватьсяREGNUM 03:33

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России. Об этом заявили в бизнес-сообществе. Инициативу ведомства подвергли критике в «Опоре России» и Ассоциации малоформатной торговли.
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Российское бизнес-сообщество предупредило о риске массового закрытия небольших магазинов

Эхо Москвы07:05

Экономист объяснил, какие магазины закроются первыми из-за идеи Минфина

URA.Ru06:14

Бизнес предупредил о массовом закрытии небольших магазинов

Газета.Ru06:06

ТПП прокомментировала возможную отмену налоговых льгот для мелких магазинов

РИА Новости06:42

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Известия03:41

Бизнес предупредил о риске закрытия многих небольших магазинов табака, одежды и обуви

Коммерсантъ03:00

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

РБК02:04
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Космос

Германия пытается отгрызть кусок космического пирога

Отмечается, что Германия является четвертой экономикой мира, но бюджет на космические программы у страны только седьмой в мире ($1,1 млрд), вполовину меньше, чем у Франции, располагающейся на пятом месте.
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Спорт

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Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

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Политика

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Политика

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Обновлено в 03:55
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

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Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
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Музыка

Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Авто

Jaguar Land Rover наградит водителей криптовалютой

Обновлено в 04:57
Общество

Диетологи назвали пять самых полезных перекусов

Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
Обновлено в 03:58
Энергетика

«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»

Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Происшествия

Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви

Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста

Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил сменить местоположение столицы страны Джакарты, которая сейчас находится на острове Ява.
Обновлено в 06:24
Общество

До 18 градусов тепла ожидается в Москве 9 мая

Температура воздуха будет держаться на уровне 15-18 градусов, сообщил в понедельник журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:01
Политика

Лукашенко призвал глав стран ОБСЕ обсудить региональные проблемы

Президент подтвердил, что слишком часто критикует ОБСЕ за слабую реакцию на проблемы.
Обновлено в 05:41
Политика

Лавров назвал преступлением освобождение США плененных в Сирии террористов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ужасным преступлением намерение США освободить взятых в плен в Сирии и Ираке террористов.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Замдиректора ФСИН России оставили под стражей

Замдиректора ФСИН России Николая Баринова оставили под стражей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 апреля.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Футбол

Понять и простить: Луческу покаялся за свои слова о Лобановском

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирача Луческу принес извинения за критику в адрес Валерия Лобановского.
Обновлено в 05:23
Политика

К выборам в Москве привлекут «работников вахтового метода»

В Москве могут разрешить голосовать избирателям, работающим вахтовым методом и не имеющим возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что винит себя в крахе их брака

Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина.
Обновлено в 06:49
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
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Футбол

Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»

Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Обновлено в 06:19
Происшествия

В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке

Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
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«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
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