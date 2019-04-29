Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрыватьсяREGNUM 03:33
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России. Об этом заявили в бизнес-сообществе. Инициативу ведомства подвергли критике в «Опоре России» и Ассоциации малоформатной торговли.
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Космос
Германия пытается отгрызть кусок космического пирога
Отмечается, что Германия является четвертой экономикой мира, но бюджет на космические программы у страны только седьмой в мире ($1,1 млрд), вполовину меньше, чем у Франции, располагающейся на пятом месте.
Обновлено в 04:20
Спорт
Российская самбистка сломала в драке нос сопернице
Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Политика
Путин допустил упрощение получения гражданства РФ для всех украинцев
Российский лидер Владимир Путин допустил, что упрощенный порядок получения гражданства РФ, который сейчас действует в отношении жителей Донбасса, в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, пишет РИА Новости.
Обновлено 27 апреля в 08:40
Политика
Специалисты «Ростеха» повысили управляемость танков
Сотрудники «Уралвагонзавода», который входит в госкорпорацию «Ростех», повысили плавность хода и управляемость спецтехники с помощью торсионного вала, сообщил T-Digest 29 апреля.
Обновлено в 03:55
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Авто
Jaguar Land Rover наградит водителей криптовалютой
Обновлено в 04:57
Общество
Диетологи назвали пять самых полезных перекусов
Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
Обновлено в 03:58
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Происшествия
Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви
Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста
Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил сменить местоположение столицы страны Джакарты, которая сейчас находится на острове Ява.
Обновлено в 06:24
Общество
До 18 градусов тепла ожидается в Москве 9 мая
Температура воздуха будет держаться на уровне 15-18 градусов, сообщил в понедельник журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:01
Политика
Лукашенко призвал глав стран ОБСЕ обсудить региональные проблемы
Президент подтвердил, что слишком часто критикует ОБСЕ за слабую реакцию на проблемы.
Обновлено в 05:41
Политика
Лавров назвал преступлением освобождение США плененных в Сирии террористов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ужасным преступлением намерение США освободить взятых в плен в Сирии и Ираке террористов.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Замдиректора ФСИН России оставили под стражей
Замдиректора ФСИН России Николая Баринова оставили под стражей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 апреля.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки
По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Футбол
Понять и простить: Луческу покаялся за свои слова о Лобановском
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирача Луческу принес извинения за критику в адрес Валерия Лобановского.
Обновлено в 05:23
Политика
К выборам в Москве привлекут «работников вахтового метода»
В Москве могут разрешить голосовать избирателям, работающим вахтовым методом и не имеющим возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что винит себя в крахе их брака
Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина.
Обновлено в 06:49
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»
Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке
Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56