Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смертиLenta.ru вчера в 23:49

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия. Об этом она рассказала в интервью «360».
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Пассажирка А321 рассказала о травле из-за видео с поля. Daily Mail назвал ее неблагодарной, а россияне желают смерти

В своем материале Daily Mail назвало россиянку Аллу Гарковенко, одну из пассажирок Airbus А321, «неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне», которая «саркастично высказывалась и ругалась, пока все остальные пассажиры хвалили пилотов-героев».
Телеканал 360°вчера в 17:01

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Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

URA.Ruвчера в 22:29

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Lenta.ruвчера в 23:49

Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента

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«Моральный ущерб огромен»: Пассажирка А321 решила судиться с Daily Mail из-за нападок

Царьградвчера в 18:42

Пассажирка А321 рассказала о травле из-за видео с поля. Daily Mail назвал ее неблагодарной, а россияне желают смерти

Телеканал 360°вчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:58, Ашберн
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Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

Дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в субботу в Московском регионе

Пасмурная и дождливая погода ожидается в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
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Происшествия

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Обновлено вчера в 23:58
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено вчера в 13:44
Политика

ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев

Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.
Обновлено вчера в 05:46
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Обновлено вчера в 22:09
Экономика

В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Технологии

Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).
Обновлено в 01:14
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации

Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Энергетика

Rystad Energy: За пятилетку «Газпром» увеличил добычу больше всех в мире

Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании.
Обновлено вчера в 11:26
Кино

На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»

Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
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Общество

В двух районах Приморья введён режим ЧС

В пресс-службе администрации края корреспонденту агентства рассказали о том, что режим ЧС муниципального уровня введён в двух районах Приморья: в Лесозаводском городском округе и в Октябрьском районе региона.
Обновлено в 00:34
Кино

Фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в России

Обновлено в 00:49
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено 15 августа в 05:16
Армия и оружие

Символика VMU-1 «Сторожевые псы» ВМС США - стилизация «женщины с косой»

В лапах, которые изображены как части оголённого скелета, «сторожевой пёс» держит стилизованное изображение косы.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь

58 пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья, вылетели в Симферополь, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
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Театры

Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова

Обновлено вчера в 09:21
Футбол

«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника Коутиньо

Обновлено вчера в 19:13
Футбол

Бэйл и Хамес включены в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»

Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщается в «твиттере» мадридского клуба.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Авто

На каких автомобилях ездит Антон Макарский: от кабриолета до внедорожника

Обновлено вчера в 13:04
Космос

Математики ЮУрГУ создали систему уравнений для описания превращений во Вселенной

Обновлено вчера в 10:47
Спорт

Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР

Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.
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Шоу-бизнес

Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца

34-летняя актриса откровенно вспоминает о своем детстве, об убийстве отца, которое произошло в день ее рождения.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Обновлено вчера в 09:20
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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