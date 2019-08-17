В своем материале Daily Mail назвало россиянку Аллу Гарковенко, одну из пассажирок Airbus А321, «неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне», которая «саркастично высказывалась и ругалась, пока все остальные пассажиры хвалили пилотов-героев».

с чего всё началось

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия. Об этом она рассказала в интервью «360».

Происшествия Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.

Шоу-бизнес Максим Виторган лишился крупной суммы денег на Кипре Максим Виторган, киноактер из РФ, рассказал фанатам о том, что он лишился большой суммы денег, когда вместе с семьей отдыхал на Кипре.

Общество На Сочи обрушился залповый ливень На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Происшествия Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы В результате пожара в одном из отелей Одессы погибли восемь человек, а десять - пострадали.

Происшествия Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.

Политика «Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".

Политика В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.

Армия и оружие Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.

Транспорт Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк Вместе с губернатором сюда прибыли участники российского байкерского движения "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, которого большинство знают под псевдонимом Хирург, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Шоу-бизнес Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой Некоторые пользователи и вовсе стали осуждать Тимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой - матерью его дочери Алисы.

Политика В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.

Культура Netflix снимет мультсериал о шпионе Элвисе Пресли Американский поставщик фильмов и сериалов Netflix снимет комедийный мультсериал Agent King, в котором представит музыканта Элвиса Пресли в роли шпиона.

Футбол Тренер «Оренбурга» показал судье невидимую карточку В ответ Захарчук спародировал действия рефери и тоже показал ему невидимую карточку. За такое поведение Вилков удалил тренера «Оренбурга».

Футбол Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит» В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.