Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смертиLenta.ru вчера в 23:49
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия. Об этом она рассказала в интервью «360».
Читать в источнике
Оценить130
с чего всё началось
Пассажирка А321 рассказала о травле из-за видео с поля. Daily Mail назвал ее неблагодарной, а россияне желают смерти
В своем материале Daily Mail назвало россиянку Аллу Гарковенко, одну из пассажирок Airbus А321, «неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне», которая «саркастично высказывалась и ругалась, пока все остальные пассажиры хвалили пилотов-героев».Телеканал 360°вчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Пассажирка А321 пожаловалась, что ей желали смерти из-за видео с места инцидента
Life.ruвчера в 19:46
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика
В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 05:09
Здоровье
Названы малоизвестные способы применения бальзама «Звездочка»
Бальзам «Звездочка» многими позиционируется как пережиток прошлого.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве
Вскрытие Джеффри Эпштейна подтвердило версию следствия о самоубийстве миллиардера.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Происшествия
При пожаре в гостинице Одессы погибли восемь туристов
Обновлено в 03:21
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных
В сообщении отмечается, что «подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей».
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
На незаконную свалку около аэропорта «Жуковский» выехала спецкомиссия
Сегодня в Подмосковье начнет работу комиссия, которая должна проверить информацию о скоплении птиц на мусорных свалках близ аэропорта «Жуковский», где накануне произошло ЧП с пассажирским лайнером.
Обновлено вчера в 04:12
Футбол
«Спартак» подписал контракт с грузинским нападающим Кутателадзе
Московский "Спартак" подписал контракт с грузинским форвардом Николозом Кутателадзе, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Транспорт
Главный российский байкер Хирург оценил кузбасский автобан
В субботу, 17 августа, колонна мотоциклистов, которую возглавили губернатор области Сергей Цивилев и лидер российского байкерского движения "Ночные волки" Хирург, отправилась в мотопробег по новому участку трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Диспетчеры подмосковного аэропорта «Жуковской» предупреждали экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на поле, об «отдельных перелетах птиц».
Обновлено в 04:57
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Приморье пациент больницы угнал машину скорой помощи
Житель Михайловского района Приморья, обратившийся в больницу, угнал машину скорой помощи, сообщили в УМВД РФ по региону.
Обновлено в 03:30
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»
Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии", рапортует пресс-служба клуба.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Instagram Бузовой требуют заблокировать
Обновлено вчера в 06:00
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 04:27
Общество
Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Авто
1014-сильный внедорожник-танк, Lada Vesta с вариатором и другие новости недели
Американская компания Rezvani Motors представила второе поколение внедорожника Tank X, построенного на базе Jeep Wrangler, который в самой дорогой версии стоит 350 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:31
Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Обновлено 15 августа в 05:34
Политика
Меркель поблагодарила Венгрию за вклад в объединение Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что действия Венгрии в августе 1989 года стали вкладом в объединение ГДР и ФРГ.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны
По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26
Наука
Секс, работа, еда: 22 совета, которые помогут продлить вашу жизнь
Австралийские ученые исследовали более 11000 человек и выяснили, что владельцы домашних питомцев намного здоровее тех, кто животных в доме не держит.
Обновлено в 03:18