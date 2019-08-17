Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смертиLenta.ru вчера в 23:49

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия. Об этом она рассказала в интервью «360».
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с чего всё началось

Пассажирка А321 рассказала о травле из-за видео с поля. Daily Mail назвал ее неблагодарной, а россияне желают смерти

В своем материале Daily Mail назвало россиянку Аллу Гарковенко, одну из пассажирок Airbus А321, «неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне», которая «саркастично высказывалась и ругалась, пока все остальные пассажиры хвалили пилотов-героев».
Телеканал 360°вчера в 17:01

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Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

URA.Ruвчера в 22:29

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Lenta.ruвчера в 23:49

Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента

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Пассажирка севшего в поле A321 решила судиться из-за травли в интернете

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«Моральный ущерб огромен»: Пассажирка А321 решила судиться с Daily Mail из-за нападок

Царьградвчера в 18:42

Пассажирка А321 рассказала о травле из-за видео с поля. Daily Mail назвал ее неблагодарной, а россияне желают смерти

Телеканал 360°вчера в 17:01
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В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы

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Бальзам «Звездочка» многими позиционируется как пережиток прошлого.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве

Вскрытие Джеффри Эпштейна подтвердило версию следствия о самоубийстве миллиардера.
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Происшествия

СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
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Происшествия

При пожаре в гостинице Одессы погибли восемь туристов

Обновлено в 03:21
Кино

Новый фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в РФ

Обновлено в 01:37
Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных

В сообщении отмечается, что «подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей».
Обновлено вчера в 14:48
Футбол

Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

Обновлено в 05:36
Происшествия

На незаконную свалку около аэропорта «Жуковский» выехала спецкомиссия

Сегодня в Подмосковье начнет работу комиссия, которая должна проверить информацию о скоплении птиц на мусорных свалках близ аэропорта «Жуковский», где накануне произошло ЧП с пассажирским лайнером.
Обновлено вчера в 04:12
Футбол

«Спартак» подписал контракт с грузинским нападающим Кутателадзе

Московский "Спартак" подписал контракт с грузинским форвардом Николозом Кутателадзе, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Транспорт

Главный российский байкер Хирург оценил кузбасский автобан

В субботу, 17 августа, колонна мотоциклистов, которую возглавили губернатор области Сергей Цивилев и лидер российского байкерского движения "Ночные волки" Хирург, отправилась в мотопробег по новому участку трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321

Диспетчеры подмосковного аэропорта «Жуковской» предупреждали экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на поле, об «отдельных перелетах птиц».
Обновлено в 04:57
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Обновлено в 03:40
Происшествия

В Приморье пациент больницы угнал машину скорой помощи

Житель Михайловского района Приморья, обратившийся в больницу, угнал машину скорой помощи, сообщили в УМВД РФ по региону.
Обновлено в 03:30
Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Общество

Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%

Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Футбол

«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии", рапортует пресс-служба клуба.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России

Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Instagram Бузовой требуют заблокировать

Обновлено вчера в 06:00
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 04:27
Общество

Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары

Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Авто

1014-сильный внедорожник-танк, Lada Vesta с вариатором и другие новости недели

Американская компания Rezvani Motors представила второе поколение внедорожника Tank X, построенного на базе Jeep Wrangler, который в самой дорогой версии стоит 350 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:31
Политика

Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера

Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
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Политика

Меркель поблагодарила Венгрию за вклад в объединение Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что действия Венгрии в августе 1989 года стали вкладом в объединение ГДР и ФРГ.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны

По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
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Наука

Секс, работа, еда: 22 совета, которые помогут продлить вашу жизнь

Австралийские ученые исследовали более 11000 человек и выяснили, что владельцы домашних питомцев намного здоровее тех, кто животных в доме не держит.
Обновлено в 03:18
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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