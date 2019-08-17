В своем материале Daily Mail назвало россиянку Аллу Гарковенко, одну из пассажирок Airbus А321, «неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне», которая «саркастично высказывалась и ругалась, пока все остальные пассажиры хвалили пилотов-героев».

с чего всё началось

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