Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смертиLenta.ru вчера в 23:49

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия. Об этом она рассказала в интервью «360».
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с чего всё началось

Пассажирка А321 рассказала о травле из-за видео с поля. Daily Mail назвал ее неблагодарной, а россияне желают смерти

В своем материале Daily Mail назвало россиянку Аллу Гарковенко, одну из пассажирок Airbus А321, «неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне», которая «саркастично высказывалась и ругалась, пока все остальные пассажиры хвалили пилотов-героев».
Телеканал 360°вчера в 17:01

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Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

URA.Ruвчера в 22:29

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Lenta.ruвчера в 23:49

Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента

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Пассажирка севшего в поле A321 решила судиться из-за травли в интернете

Известиявчера в 23:14

Пассажирка А321 пожаловалась, что ей желали смерти из-за видео с места инцидента

Life.ruвчера в 19:46

«Моральный ущерб огромен»: Пассажирка А321 решила судиться с Daily Mail из-за нападок

Царьградвчера в 18:42

Пассажирка А321 рассказала о травле из-за видео с поля. Daily Mail назвал ее неблагодарной, а россияне желают смерти

Телеканал 360°вчера в 17:01
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В Москве спилили дерево из сериала «Бригада»

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Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Общество

Коммунисты проведут в Москве митинг за честные выборы

Акция начнется в полдень на проспекте Сахарова, об этом рассказал «Эху Москвы» первый секретарь КПРФ Валерий Рашкин.
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Общество

ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества

Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено 15 августа в 08:24
Кино

Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»

Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

Обновлено в 03:32
Происшествия

Украинские силовики поймали сбежавшего наркобарона

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Здоровье

Диетолог назвала причины здорового питания россиян

В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия

Суд приговорил экс-владельца ФК «Кубань» к девяти годам колонии

В 2016 году ИСД вышел из состава учредителей ФК «Кубань», ранее он являлся основным источником финансирования клуба.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег

Крупная сумма денег обнаружена в доме родственника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в ходе обыска, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Киргизии.
Обновлено в 03:59
Наука

Разработан новый метод диагностики аутизма

Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Театры

Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова

Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Футбол

Дуглас Сантос рассказал, как общается в раздевалке «Зенита»

Левый защитник «Зенита» поведал, с кем из игроков общается на тренировках.
Обновлено в 02:48
Футбол

«Барселона» рассказала о травме Суареса

Обновлено в 04:04
Происшествия

В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Финансы

17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт

Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.
Обновлено в 02:34
Транспорт

В московских аэропортах отменено и задержано свыше десяти рейсов

Обновлено в 04:28
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы

Обновлено в 03:53
Космос

Китай запустил первую коммерческую ракету с искусственным спутником

Как сообщает News.ru, ракета вывела на орбиту три спутника. Jielong-1 запустили на северо-западе Китая, из центра Цзюцюань.
Обновлено в 04:09
Общество

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря вблизи рек.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб

Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
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Общество

Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%

Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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