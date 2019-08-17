Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смертиLenta.ru вчера в 23:49
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия. Об этом она рассказала в интервью «360».
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с чего всё началось
Пассажирка А321 рассказала о травле из-за видео с поля. Daily Mail назвал ее неблагодарной, а россияне желают смерти
В своем материале Daily Mail назвало россиянку Аллу Гарковенко, одну из пассажирок Airbus А321, «неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне», которая «саркастично высказывалась и ругалась, пока все остальные пассажиры хвалили пилотов-героев».Телеканал 360°вчера в 17:01
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Пассажирка А321 пожаловалась, что ей желали смерти из-за видео с места инцидента
Life.ruвчера в 19:46
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