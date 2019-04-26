Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозыRT на русском 16:48
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
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Кино
Фильм-победитель Берлинале «Синонимы» откроет кинофестиваль «Край света. Запад»
Обновлено в 18:01
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Общество
В Москве на Пасху обещают резкое похолодание
Похолодание начнется вечером в субботу или утром в воскресенье.
Обновлено в 08:28
Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Футбол
Кокорин и Мамаев дали показания в суде
Обновлено в 17:06
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Политика
Зеленский обвинил ЦИК в затягивании его инаугурации
Избранный президентом Украины комик и шоумен Зеленский заявил, что ЦИК Украины намеренно затягивает официальное объявление результатов выборов.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту
Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Происшествия
В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте
Обновлено в 17:36
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 15:59
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Наука
Обнаружены нейроны, способствующие перееданию
Обновлено в 02:54
Политика
Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской
Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 18:27
Наука
В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода
Новый вид получил имя Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера».
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Технологии
МГТС разработает платформу для управления дронами
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ
Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест
Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено в 11:45
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Хоккей
Воробьев высказал мнение о приезде в сборную Овечкина и Кузнецова
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Латвии в матче Еврочелленджа высказал мнение о возможном приезде в свою дружину хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Обновлено в 14:34
Космос
Космическую обсерваторию «Спектр-РГ» привезли на Байконур
Обновлено в 14:57
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Здоровье
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Кино
Названы гонорары звезд киновселенной Marvel за время съёмок в фильмах
Стало известно, сколько смогли заработать актёры за время съемок в фильмах киновселенной Marvel.
Обновлено вчера в 08:12