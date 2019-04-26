Политика

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозыRT на русском 16:48

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
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