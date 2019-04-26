Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозыRT на русском 16:48

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

Политика Украина в СБ ООН не удержалась от просьбы ввести санкции против России Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко призвал ввести санкции против Москвы, хотя перед этим заявлял, что Киев «далек от такого запроса, как санкции против России».

Авто Hyundai обновит кроссовер Tucson Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.

Энергетика Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе» Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.

Происшествия Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.

Политика ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.

Спорт Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Политика Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме.

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.

Политика Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.

Авто Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Шоу-бизнес Анастасия Макеева снялась обнаженной Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.

Авто Renault планирует выпустить новый бюджетный седан Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.

Политика Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Кино Стали известны размеры гонораров актеров из «Мстителей» Стали известны размеры гонораров актеров, исполняющих роли супергероев из киновселенной Marvel.

Политика Верховная рада приняла закон об украинском языке Власти ввели обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении, а также приняли закон об образовании, который обязывает все учебные заведения преподавать только на украинском языке.

Общество Владельцам кафе в центре Воронежа проще заплатить штраф, чем перестать шуметь По словам Инны Шеиной, административная комиссия управы района рассматривает все заявления от жильцов, которых беспокоит шум от кафе.

Шоу-бизнес Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.

Политика Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".

Шоу-бизнес Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Экономика «Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы «Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.