Небензя спел в ООН песни военных летИзвестия 14:37

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк». Выступление было импровизацией.

Небензя спел в ООН песни военных лет

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