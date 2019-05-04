Музыка

Небензя спел в ООН песни военных летИзвестия 14:37

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк». Выступление было импровизацией.
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Небензя попел в ООН

Lenta.ru14:42

Небензя спел «Песни Победы» в ООН

РИА Новости15:19

Небензя спел на премьере фильма «Песни Победы» в ООН

ТАСС15:54

Василий Небензя спел и станцевал в стенах ООН

Российская газета15:58

Небензя в ООН спел песню «На побывку едет молодой моряк»

RT на русском14:42

Небензя спел в ООН

Газета.Ru14:23

Постпред России спел в ООН песню о моряке

Говорит Москва14:44
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Происшествия

Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Футбол

Семак обратился к фанатам «Зенита» после победы в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поблагодарил болельщиков после досрочной победы команды в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 16:55
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Авто

Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Футбол

Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его

Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Культура

В Севастополе прошел фестиваль «Высота Горная»

Обновлено в 11:30
Игры

Forbes o творце Star Citizen: «Некомпетентность космических масштабов»

Обновлено в 11:39
Общество

Новый император Японии впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом

Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
Обновлено в 16:22
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок

Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено в 16:40
Гаджеты

Samsung выпустит «идеальный» смартфон

Обновлено в 14:54
Футбол

«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»

В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
Обновлено в 16:45
Хоккей

Даниил Тарасов подписал контракт новичка с «Коламбусом»

Вратарь Даниил Тарасов заключил трехлетний контракт новичка с "Коламбус Блю Джекетс", сообщается на сайте клуба НХЛ.
Обновлено в 15:34
Космос

Тайна прародителей императоров Китая раскрыта – Ученые подтвердили взрыв Планеты Драконов

Некоторые конспирологи считают, что подтверждение астрономов чилийской обсерватории взрыва звезды доказывают само существование Планеты Драконов и тайна прародителей императоров Китая, наконец-то, раскрыта.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов

Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Общество

Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах

В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
Футбол

Сборная России с поражения стартовала на юношеском ЧЕ

Игроки юношеской сборной России (не старше 17 лет) уступили команде Исландии в первом матче чемпионата Европы.
Обновлено в 11:46
Политика

Глава ПНС Ливии подтвердил визит правительственной делегации в Россию

Руководитель прозападного правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж подтвердил планы визита в Россию из Триполи правительственной делегации.
Обновлено в 14:47
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Футбол

Станислав Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»

"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом.
Обновлено в 15:40
Единоборства

Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске

Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Обновлено в 13:32
Политика

Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 04:20
Общество

Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области

Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно со своей командой готовит ответные меры в связи с введением упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 12:22
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Гаджеты

Razer выпустила «имперскую» периферию ко дню Star Wars

Обновлено в 14:41
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 16:48
Наука

Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя

Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
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