Музыка
Небензя спел в ООН песни военных летИзвестия 14:37
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк». Выступление было импровизацией.
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Футбол
«Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата Англии
Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги.
Обновлено в 16:55
Общество
В США напечатали на 3D-принтере задние лапки для хромого кота
Полосатый кот по кличке Сержант Хромой, из-за болезни лишившийся задних лапок, получил новые конечности, которые были напечатаны на 3D-принтере.
Обновлено в 13:32
Здоровье
Арбидол вошёл в список самых неэффективных лекарственных препаратов
Как сообщают "Актуальные Новости", эксперты в области фармакологии составили список из 5 самых неэффективных лекарственных препаратов.
Обновлено в 09:53
Футбол
Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга
"Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа
Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.
Обновлено в 08:21
Экономика
Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы
Кабмин должен установить предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, говорится перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Политика
Экс-глава МИД Германии предложил способ «защитить» Прибалтику от России
Германия может создать специальный фонд для "защиты прибалтийских стран и Польши от России", заявил вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Svenska Dagbladet.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Хоккей
Чехия обыграла действующего чемпиона мира на этапе Евротура
Сборная Чехии переиграла команду Швеции на этапе Евротура, проходившего в Брно.
Обновлено в 15:46
Общество
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Финансы
Майские праздники растопчут российский рубль
Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Кино
В Петербурге выпустят масштабное собрание стихов Александра Володина
Как сообщило в социальной сети Facebook издательство «Симпозиум», книга объемом в 578 страниц в твердой обложке должна выйти 15 мая.
Обновлено в 13:02
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Наука
Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя
Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Единоборства
Геннадий Головкин выбрал нового тренера
Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
Обновлено в 14:31
Общество
В Петербурге стартовал фестиваль ледоколов
В Петербурге стартовал фестиваль ледоколов.
Обновлено в 06:06
Политика
Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Театры
Владимир Путин наградил орденами работников культуры
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге
Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
Обновлено в 15:34
Происшествия
На западе Москвы упал башенный кран
Крановщица пострадала при падении башенного крана на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:11
Теннис
Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде
Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 17:28
Здоровье
Как очистить кровь от алкоголя после майских праздников
Как алкоголь влияет на организм и в каких случаях стоит прибегать к очистке крови от него в домашних условиях, а в каких — обращаться к врачу, читайте в нашем материале.
Обновлено в 04:10
Футбол
Почеттино: «Что бы ни случилось дальше, я горжусь „Тоттенхэмом“»
Что бы ни случилось, я чувствую гордость.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 04:20