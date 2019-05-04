Музыка

Небензя спел в ООН песни военных летИзвестия 14:37

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк». Выступление было импровизацией.
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Небензя в ООН спел песню «На побывку едет молодой моряк»

RT на русском14:42

Небензя спел на премьере фильма «Песни Победы» в ООН

ТАСС15:54

Небензя спел в ООН

Lenta.ru14:42

Небензя спел «Песни Победы» в ООН

РИА Новости15:19

Небензя спел в ООН песни военных лет

Известия14:37

Небензя спел в ООН

Газета.Ru14:23

Постпред России спел в ООН песню о моряке

Говорит Москва14:44
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Футбол

«Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата Англии

Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги.
Обновлено в 16:55
Общество

В США напечатали на 3D-принтере задние лапки для хромого кота

Полосатый кот по кличке Сержант Хромой, из-за болезни лишившийся задних лапок, получил новые конечности, которые были напечатаны на 3D-принтере.
Обновлено в 13:32
Здоровье

Арбидол вошёл в список самых неэффективных лекарственных препаратов

Как сообщают "Актуальные Новости", эксперты в области фармакологии составили список из 5 самых неэффективных лекарственных препаратов.
Обновлено в 09:53
Футбол

Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга

"Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие

Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа

Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.
Обновлено в 08:21
Экономика

Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы

Кабмин должен установить предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, говорится перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес

У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса

В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Политика

Экс-глава МИД Германии предложил способ «защитить» Прибалтику от России

Германия может создать специальный фонд для "защиты прибалтийских стран и Польши от России", заявил вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Svenska Dagbladet.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Хоккей

Чехия обыграла действующего чемпиона мира на этапе Евротура

Сборная Чехии переиграла команду Швеции на этапе Евротура, проходившего в Брно.
Обновлено в 15:46
Общество

В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС

Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Финансы

Майские праздники растопчут российский рубль

Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Кино

В Петербурге выпустят масштабное собрание стихов Александра Володина

Как сообщило в социальной сети Facebook издательство «Симпозиум», книга объемом в 578 страниц в твердой обложке должна выйти 15 мая.
Обновлено в 13:02
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Наука

Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя

Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Единоборства

Геннадий Головкин выбрал нового тренера

Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
Обновлено в 14:31
Общество

В Петербурге стартовал фестиваль ледоколов

В Петербурге стартовал фестиваль ледоколов.
Обновлено в 06:06
Политика

Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией

Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Театры

Владимир Путин наградил орденами работников культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге

Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
Обновлено в 15:34
Происшествия

На западе Москвы упал башенный кран

Крановщица пострадала при падении башенного крана на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:11
Теннис

Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде

Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 17:28
Здоровье

Как очистить кровь от алкоголя после майских праздников

Как алкоголь влияет на организм и в каких случаях стоит прибегать к очистке крови от него в домашних условиях, а в каких — обращаться к врачу, читайте в нашем материале.
Обновлено в 04:10
Футбол

Почеттино: «Что бы ни случилось дальше, я горжусь „Тоттенхэмом“»

Что бы ни случилось, я чувствую гордость.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика

Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 04:20
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